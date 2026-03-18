Happy Ugadi 2026 Wishes: మీ కోసమే తెలుగులో ఉగాది శుభాకాంక్షలు..

Happy Ugadi 2026 Wishes In Telugu: పరాభవ నామ సంవత్సరం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా జ్యోతిష్యులు చెబుతూ ఉన్నారు. ఈ ఏడాదిలో జన్మించిన వారంతా చాలా అదృష్టవంతులుగా భావిస్తారు. అంతేకాకుండా ధైర్యవంతులని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇంతటి ప్రత్యేకమైన ఏడాది మనందరి జీవితాల్లో వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ మేలుకొనే వారికి శుభాకాంక్షలు పంపండి.

Happy Ugadi 2026 Wishes In Telugu: పరాభవ నామ సంవత్సరంలో జన్మించిన వారంతా ధైర్యవంతులుగా.. పట్టుదల గలవారుగా ఉంటారని శాస్త్రం చెబుతోంది. వీరు ఇతరుల మాటలకు లొంగకుండా తమ సొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు సాగుతూ ఉంటారు. పరాభవ నామ సంవత్సరంలో దేశంలో కొన్ని రాజకీయ మార్పులతో పాటు ఒడిదుడుకులు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా అందరికీ మంచి కూడా జరుగుతుంది. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన సంవత్సరానికి మనమంతా స్వాగతం పలుకుతూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి సోషల్ మీడియా ద్వారా పరాభవ నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం..
 
వేప పువ్వు చేదుపోయి..బెల్లం తీపి మీ జీవితంలో నిండాలని.. ఆయురారోగ్యాలతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలు మీకు లభించాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ ఉగాది నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..  

తెలుగు వారి పండగ..ప్రకృతి అందించే అద్భుతమైన విందు.. ఉగాది పచ్చడి రుచిలా.. మీ జీవితం అద్భుతంగా ఉండాలని.. ఆనందంగా ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఉగాది పండగ శుభాకాంక్షలు.   

బ్రహ్మ సృష్టికి ఆరంభ..వసంత మాసపు అద్భుతమైన ప్రారంభం.. ఈ ఉగాది మీ ఆశయాలకు ఒక అద్భుతమైన బలం..మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా  పరాభవ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.   

మల్లెపూల సువాసనలా.. కోయిలమ్మ గానంలా.. మీ ఇల్లు నిరంతరం సంతోషాలతో వెల్లువిర్యాలని ఆ దేవుడిని మనసారా కోరుకుంటూ..మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు..  

నిన్నటి వైఫల్యాలను మరిచి..రేపటి గెలుపుపై కన్నేసి.. ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మీరు అద్భుతాలు సృష్టించాలని మనసారా కోరుకుంటూ మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా ఉగాది ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు.  

