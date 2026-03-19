Happy Ugadi 2026 Quotes:హ్యాపీ ఉగాది 2026..ఫ్రెండ్స్.. ఫ్యామిలీకి పంపించడానికి 5 మంచి కోట్స్ ఇవే..!

Happy Ugadi 2026 Quotes:ఉగాది అనేది తెలుగు వారి కొత్త సంవత్సరానికి ఆరంభం. ఈ రోజు మనం కొత్త ఆశలు, కొత్త కలలతో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటాం. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో ఆనందాన్ని పంచుకోవడం ఈ పండుగలో ముఖ్యమైన భాగం. ఒక చిన్న మెసేజ్ కూడా మన ప్రేమను, అనుబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. అందుకే ఈ ఉగాది సందర్భంగా మీకు ఉపయోగపడే 5 సింపుల్ కోట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
5. “ఈ ఉగాది దేవుడి ఆశీస్సులతో మీ జీవితంలో.. వెలుగులు నిండాలి.”

  4. ఈ సంవత్సరం మీకు ఎన్నో విజయాలను అందించి.. సంతోషం తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ.. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!”

3. “కొత్త సంవత్సరం అంటే కొత్త ఆశలు. ఈ ఉగాది మీ జీవితాన్ని కొత్తగా మార్చాలి అని కోరుకుంటూ ఉగాది శుభాకాంక్షలు.”

2. “ఈ ఉగాది మీ కుటుంబానికి.. ఆరోగ్యం, సంతోషం కలిగించాలని కోరుకుంటూ.. మీ కుటుంబం..అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు.”   

1. “ఈ ఉగాది నీ జీవితంలో కొత్త ఆనందాలు, విజయాలు తీసుకురావాలి. హ్యాపీ ఉగాది!”    ఈ కోట్ స్నేహితులకు పంపడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఇది సింపుల్ గా ఉండి మంచి భావాన్ని తెలియజేస్తుంది.  

Next Gallery

Happy Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం మీ జీవితాల్లో సరికొత్త శోభ అందించాలి