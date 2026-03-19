Ugadi Wishes in Telugu 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.. సాంప్రదాయపరంగా ఇలా చెప్పండి!

Happy Ugadi 2026 Wishes in Telugu: ఉగాది అంటే తెలుగు ప్రజలకు ఎంతో ముఖ్యమైన పండుగ. ఇది తెలుగు నూతన సంవత్సరానికి ఆరంభం. ప్రతి సంవత్సరం చైత్రమాసం శుక్లపక్ష పాడ్యమి రోజున ఉగాది పండుగను ఆనందంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు కొత్త ఆశలు, కొత్త లక్ష్యాలు, కొత్త ప్రారంభాలకు సంకేతం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉగాది చాలా ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు. అదే రోజును ఇతర రాష్ట్రాల్లో గుడి పడ్వా, పుత్తాండు, విషు వంటి పేర్లతో జరుపుకుంటారు. ఇది భారతీయ సంస్కృతిలో ఐక్యతను చూపించే పండుగ.
ఈ శుభ సందర్భంలో మన బంధుమిత్రులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పడం ఒక మంచి సంప్రదాయం. ఇక్కడ కొన్ని సింపుల్ ఉగాది విషెస్ ఉన్నాయి చూసేయండి: ఈ ఉగాది మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగులు తీసుకురావాలి. ఉగాది శుభాకాంక్షలు! మీకు ఆరోగ్యం, ఆనందం, సంపదలు కలగాలి. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!
మీరు కోరుకున్న లక్ష్యాలు అన్నీ ఈ ఏడాది నెరవేరాలని ఆశిస్తున్నాను. మీ కుటుంబం ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటూ.. ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
ఉగాది అనేది కేవలం పండుగ మాత్రమే కాదు, మన జీవితాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించడానికి ఒక మంచి అవకాశం. గతాన్ని మర్చిపోయి, కొత్త ఆశలతో ముందుకు వెళ్లే రోజు ఇది. ఉగాది శుభాకాంక్షలు
ఈ ఉగాది మీకు.. మీ కుటుంబ సభ్యులకు సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటూ…శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు!