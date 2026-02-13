English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Happy Valentines Day 2026: హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే ఫొటోస్, కోట్స్ మీకోసం..

Happy Valentines Day 2026: హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే ఫొటోస్, కోట్స్ మీకోసం..

Happy Valentines Day Wishes 2026 In Telugu: వాలెంటైన్స్ డే వెనక పెద్ద చరిత్ర ఏముంది. ఈరోజు వాలెంటైన్ అయిన వ్యక్తి ప్రేమ కోసం తాను ప్రాణ త్యాగం చేశాడు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరూ అతన్ని గుర్తుంచుకుంటూ.. ఇలా ఒకరికొకరు వాలెంటైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలపండి.

Happy Valentines Day Telugu Wishes 2026: ఆనాడు ప్రేమ కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసిన వ్యాలెంటైన్‌ను గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రతి ఏడాది వాలెంటైన్స్ డే జరుపుకుంటారు. భారతదేశంతో పోలిస్తే.. ఇతర దేశాల్లో ఎక్కువగా ఈ రోజున జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ముఖ్యంగా రూమ్‌తో పాటు ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాల్లో ఈ వాలెంటైన్స్ డే ఎక్కువగా జరుపుకుంటారు. ఈరోజును ప్రేమకు చిహ్నంగా కూడా భావిస్తారు. ఇంతటి పవిత్రమైన రోజున మీ భాగస్వామికి ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
 
నీ ప్రయాణం నా జీవితంలో ఒక అరుదైన వరం.. నా మౌనంలో ఉన్న అద్భుతమైన భావాన్ని.. నా కళ్ళతో ఉన్న ఆశలను చదివగలిగే ఏకైక వ్యక్తివి నువ్వు మాత్రమే.. అలాంటిది జీవితాంతం నాతో తోడుగా ఉంటావని కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..  

నువ్వు నాతో లేని క్షణం.. నా జీవితంలో వెన్నెల లేని రాత్రి లాంటిది.. నా బతుకు దారిలో నిరంతరం కాంతిని నింపే ఓ అద్భుతమైన దేవతవు నువ్వు.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే. 

ప్రేమంటే కేవలం ఇద్దరం కలిసి ఉండటమే కాదు.. మనకు వచ్చి సమస్యలను ఇద్దరిగా పాలుపంచుకొని.. వాటన్నిటినీ పరిష్కరిస్తూ ముందుకు వెళ్లడమే.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..  

నా ప్రతి నవ్వుకు ఓ కారణం నువ్వు.. నా అందానికి ఆధారం నువ్వు.. నా చిన్న ప్రయాణానికి సర్వస్వం నువ్వు.. వాలెంటైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు..  

జీవితాంత నేను నీ నీడలాగా తోడుగా ఉంటానని.. నీ ప్రతి కష్టంలోనూ తోడు అవుతానని.. ప్రామిస్ చేస్తున్నాను.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..  

