Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..

Happy Varamahalakshmi Vratham In Telugu: మహిళలంతా ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో ఆచరించే వ్రతాల్లో వరలక్ష్మి వ్రతం ఒకటి. ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 8వ తేదీన వచ్చింది. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ రోజున అందరూ బాగుండాలని ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి. 

Happy Varamahalakshmi Vratham In Telugu: పురాణాల్లో వరలక్ష్మీ దేవిని వరాలిచ్చే దేవతగా భావిస్తారు. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణమాసంలోని వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఆచరించడం ఒక ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈరోజు వ్రతం ఆచరించడం వల్ల అష్టలక్ష్ముల అనుగ్రహం లభిస్తుందని హిందూ మహిళల నమ్మకం. అందుకే ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున మహిళలంతా ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజున మీరు కూడా మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, శ్రేయోభిలాషులు బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఇలా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి. 
 
అమ్మవారి చల్లని దీవెనలు మీ కుటుంబానికి ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. వరలక్ష్మీ వ్రత శుభాకాంక్షలు.  

ఈ శుభదినాన లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో మీ ఇంట సిరిసంపదలు వెల్లివిరియాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీ అందరికీ వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు..  

మీ ఇల్లు ధనధాన్యాలతో కళకళలాడాలని వరలక్ష్మిని కోరుకుంటూ..వరలక్ష్మీ వ్రతం సందర్భంగా మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు శుభాకాంక్షలు.  

ఈ పర్వదినం మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగులు నింపాలని లక్ష్మీదేవిని మనసారా కోరుకుంటూ.. వరలక్ష్మీ వ్రత శుభాకాంక్షలు..  

లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదంతో ప్రతి ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు కలగాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు, శ్రేయోభిలాషులకు వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు..  

