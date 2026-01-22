English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Happy Vasant Panchami 2026: తెలుగులో వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు.. HD ఫోటోస్‌, గ్రీటింగ్స్‌!

Happy Vasant Panchami 2026: తెలుగులో వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు.. HD ఫోటోస్‌, గ్రీటింగ్స్‌!

Happy Vasant Panchami 2026 Hd Images: వసంత పంచమి రోజుకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే, ఈ రోజున మీకు ఆ సరస్వాతి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా అందరికీ వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు తెలపండి.

Happy Vasant Panchami 2026 Hd Images Telugu: వసంత పంచమి రోజున సరస్వతీ దేవి జన్మించిన రోజుగా భావిస్తారు. అందుకేయ ఈ రోజుకు ప్రత్యేకమైన పాముఖ్యత ఉంటుంది. మాఘ మాసంలోని శుక్ల పక్ష పంచమి రోజున ఈ పండగను భారతీయులు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. విద్య, విజ్ఞానం, కళలకు సూచికగా భావించే అమ్మవారి అనుగ్రహం అందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇలా అందరికీ వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు తెలపండి. 
1 /7

ఇప్పుడిప్పుడే చిగురించిన మావి చివురులు.. అద్భుతమైన కోయిలమ్మ కుహూ రాగాలు.. ప్రకృతి పులకించే ఈ వసంత వేళ.. మీ పిల్లలకు సరస్వాతి అమ్మవారి అనుగ్రహం లభించాలని కోరుకుంటూ.. అందరికీ వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు..

2 /7

శారదమ్మ వీణానాదంలా మీ జీవితం చాలా అద్భుతంగా, చాలా మధురంగా కొనసాగాలని కోరుకుంటూ.. ఆ తల్లి కరుణాకటాక్షాలతో మీరు జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోవాలని కోరుకుంటూ... సరస్వతీ పూజ శుభాకాంక్షలు!"  

3 /7

ఆ సకల కలామతల్లి అనుగ్రహం మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని..  అజ్ఞానపు చీకట్లు మీ జీవితం నుంచి తొలగిపోవాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు..  

4 /7

మేధస్సు వికసించే వేళ.. అక్షరానికి శ్రీకారం చుట్టే శుభవేళ.. ఆ విద్యాప్రదాయిని ఆశీస్సులు మీకు ఎల్లప్పుడు ఉండాలని సరస్వాతి దేవిని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటంబ సభ్యులకు వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు..  

5 /7

అక్షరాలకు ఆదతల్లి.. విద్యా వికాస ప్రదాయిని.. ప్రతి ఒక్కరి చిన్నారి హృదయంలో జ్ఞానం విపరీతంగా వెలగాలని కోరుకుంటూ.. భవిష్యత్తు బంగారుమయం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు పంచమి శుభాకాంక్షలు..  

6 /7

7 /7

ఈ పసిడి వర్ణపు వసంత కాంతులు మీ పిల్లల జీవితాల్లో అద్భుతమైన జ్ఞాన కాంతులు నింపాలని కోరుకుంటూ.. వాగ్దేవి అనుగ్రహంతో అద్భుతమైన ఆలోచనలో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు..

Happy Vasant Panchami 2026 Happy Vasantha Panchami 2026 Happy Vasanta Panchami 2026 Happy 2026 Vasant Panchami

Next Gallery

Prabhas: తనకు బాగా ఇష్టమైన వారికి డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఏంటో తెలుసా..?