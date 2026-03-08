Womens's Day 2026 Wishes: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం 2026 శుభాకాంక్షలు.. మీ అమ్మ, అక్క, భార్యకు పంపాల్సిన బెస్ట్ విషెస్ ఇవే!

International Women's Day 2026 Wishes: నేడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మహిళలకు ప్రత్యేక దినం. ప్రతి ఏడాది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం మార్చి 8వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. అన్ని ఆఫీసుల ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో కూడా ఈ వేడుకలు జరుపుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో మీ అమ్మ ,అక్క, స్నేహితురాలికి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇలా తెలియచేయండి.
అమ్మకు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. ఈ ప్రపంచంలోనే వెలకట్టలేని బహుమతి నువ్వే అమ్మ.. నీ అంతులేని ప్రేమ, త్యాగానికి థ్యాంక్యూ - మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
అమ్మ.. నువ్వు నా జీవితానికి వెలుగు. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు బలాన్నిచ్చావు. నీకు మంచి ఆరోగ్యం, మనశ్శాంతి, మరచిపోలేని అందమైన క్షణాలను అందిస్తానమ్మ-Happy Women's day 2026
అమ్మ నీ జీవితం మొత్తం నన్ను పెంచడానికి ఎన్నో త్యాగాలు చేశావు. ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ ప్రేమ, జాగ్రత్తగా నిన్ను చూసుకునే అవకాశం ఇవ్వమ్మ. ఈరోజు ఎంతో ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేయ్యు- అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
ఈ ప్రపంచంలోనే ఓ అద్బుతమైన అమ్మవు నువ్వు. నా జీవితంలోకి వచ్చిన ఓ అపూరమైన బలం నువ్వు. అందుకే నీకు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.
ఫ్రెండ్, ప్రియురాలికి మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.. నువ్వు సూర్యకిరణంలా నిత్యం వెలగాలి. ఈ మహిళా దినోత్సవం రోజు సుఖఃసంతోషాలతో గడపాలని కోరుకుంటూ నా ప్రేమకు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.
ఈరోజు నీకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు. కానీ, నా జీవితంలో నీతో గడిపిన ప్రతి క్షణం మరువని రోజు. నువ్వు ఎల్లప్పుడు అందంగా.. ఆనందంగా గడపాలి- మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు
ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున నీ అరచేతిలో ఈ ప్రపంచాన్ని పెట్టలేను. కానీ, నువ్వే నా ప్రపంచం. నేను ఈ లోకంలో ఉన్నన్ని రోజులు నీకు ఆనందం, ప్రేమను అందిస్తూనే ఉంటా అని మాటిస్తున్నా..Happy Women's day 2026
ఈ మహిళా దినోత్సవం రోజు నీకు ఒక్క మాట చెప్పాలి. నువ్వు నా జీవితంలోకి మరచిపోలేని మధుర క్షణాలు తెచ్చావు. నీ జీవితం ఎప్పటికీ సంతోషంతో నిండి ఉండాలని కోరుకుంటా.
మార్చి 8 నీది... కానీ, నాకు మాత్రం నీతో ఉండే అన్నిరోజులు ప్రత్యేకమే. ఎందుకంటే నా జీవితానికి నువ్వు ఉన్నావ్. నీకు అంతులేని సుఖఃసంతోషాలు కలగాలని కోరుకుంటూ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.