/Hardik Pandya Marriage: పెళ్లిపీటలు ఎక్కనున్న ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్..ప్రేయసితో పెళ్లికి పాండ్యా రెడీ..ఎప్పుడంటే?

Hardik Mahieka Wedding: ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా గత కొన్ని మ్యాచ్లుగా టీమ్కు దూరమవ్వగా.. జట్టులో ఏం జరుగుతుందని క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ రకరకాలుగా చర్చించుకుంటున్నారు. కెప్టెన్గా విఫలం అవ్వడం వల్ల ముంబై మేనేజ్మెంట్ హార్దిక్ను పక్కన పెట్టిందనే వార్తలు జోరందుకున్న వేళ ఇప్పుడు మరో వార్త తెగ వైరల్ అవుతోంది.
హార్దిక్ పాండ్యా తన ప్రేయసి మహీకా శర్మను త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడనే వార్తలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చకు వస్తున్నాయి. వైరల్ అవుతున్న కొన్ని నివేదికల ప్రకారం.. క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా, మహీకా శర్మ మే 22న ప్రైవేట్గా పెళ్లి చేసుకోనున్నారనే సమాచారం అందుతోంది.
రాజస్థాన్లోని ఉదయ్ పూర్లో వీరిద్దరూ కలిసి పెళ్లి చేసుకోనున్నారని సమాచారం. అయితే ఈ పెళ్లికి అతిథులు లేకుండా కేవలం కొందరు ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మధ్యలో వివాహం జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
తన పెళ్లి కారణంగానే ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా గత కొన్ని మ్యాచ్లుగా దూరంగా ఉంటున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఇందులో ఎంత నిజం ఉందో అధికారిక ప్రకటన వచ్చేంత వరకు వేచిచూడాల్సిందే.
ఓ పక్క హార్దిక్ పాండ్యా జట్టుకి అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల తొలుత సూర్య కుమార్ యాదవ్ పగ్గాలు తీసుకున్నాడు. అయితే సూర్య కుమార్ యాదవ్ కూడా వ్యక్తిగత సెలవులను తీసుకున్న నేపథ్యంలో తాజాగా జరిగిన మ్యాచ్లో పేసర్ బుమ్రా కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు.