Hardik Pandya: బీచ్‌లో గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో ఎంజాయ్ చేస్తున్న హార్దిక్‌ పాండ్యా.. రొమాంటిక్‌ ఫొటో వైరల్‌..!

Hardik Pandya, Mahieka Sharma Get Cosy In The Ocean: టీమిండియా ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా ఎప్పుడూ ఏదో ఒక విషయంలో వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటాడు. భార్య నటాషాతో డివొర్స్ తీసుకున్న హార్దిక్.. మోడల్, నటి అయిన మహికా శర్మతో డేటింగ్‌లో ఉన్నట్లు కొంతకాలంగా తెగ ప్రచారం జరుగుతోంది. తాజాగా హార్దిక్‌ పాండ్యా సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఫొటోలు షేర్ చేశాడు. అందులో గర్ల్ ఫ్రెండ్ మహికాతో కలిసి బీచ్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించాడు. ఇప్పుడు ఈ ఫొటోలు నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారాయి. 
1 /5

రీసెంట్‌గా ముంబై ఎయిర్‌పోర్టులో జంటగా కెమెరాకి చిక్కారు హార్దిక్ పాండ్యా, మహికా శర్మ. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒకరినొకరు ఫాలో అవుతున్న ఈ జంట.. వీరి డేటింగ్ రూమర్స్‌పై ఇప్పటివరకూ ఒక్కసారి కూడా స్పందించలేదు.  ఇప్పుడు రొమాంటిక్‌ బీచ్‌ ఫొటో వీరిద్దరి మధ్య బంధం గురించి వచ్చిన పుకార్లకు బలం చేకూర్చింది.

2 /5

ప్రస్తుతం క్రికెట్ నుండి బ్రేక్‌ తీసుకున్న హార్దిక్.. మహికా శర్మతో కలిసి వెకేషన్ మూడ్‌లో ఉన్నాడు. ఇన్ని రోజులు వీరి బంధంపై సైలెంట్‌గా ఉన్న హార్దిక్.. ఇప్పుడు వారిద్దరూ క్లోజ్‌గా ఉన్న ఫొటోలను షేర్ చేయడంతో.. త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకుంటారేమో అన్న చర్చ నడుస్తోంది.    

3 /5

న‌టాషాతో డివొర్స్ ప్రక‌టించిన తర్వాత హార్దిక్.. బ్రిటీష్ సింగర్ జాస్మిన్ వాలియాతో కొన్నిరోజులు డేటింగ్‌ చేశాడు. అయితే కొన్నిరోజులకే ఆమెతో బ్రేక‌ప్ చేసుకున్న హార్దిక్.. ఇప్పుడు మహికా శర్మతో డేటింగ్‌‌లో ఉన్నాడు.

4 /5

అయితే హార్దిక్ పాండ్యా బీచ్‌లో మహికా శర్మతో దిగిన ఫొటోపై.. 11:11 అని ఉంది. దీంతో దాని అర్థం ఏంటోనని క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌ తెగ వెతికేస్తున్నారు. అక్టోబర్ 11న హార్దిక్ తన పుట్టినరోజును మహికాతోనే కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు.

5 /5

ఇప్పుడు ఫొటోలపై 11:11 ఉండటంతో.. ఈ నవంబర్11న హార్దిక్, మహికా శర్మ తమ రిలేషన్ గురించి ఏదైనా శుభవార్త చెబుతారేమోనని ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

hardik pandya Mahieka Sharma Hardik Pandya relationship Model Mahieka Sharma Cricketer Hardik Pandya Hardik Pandya Mahieka Sharma Ocean Moment Hardik Pandya New Girlfriend

