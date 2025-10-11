Hardik Pandya Girlfriend: టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య పుట్టినరోజు నేడు (అక్టోబరు 11). ఆయన జీవితంలోని ఒడిదుకులతో పాటు లవ్ లైఫ్ వంటి వాటి గురించి కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి. తన మొదటి భార్య నటాషాతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మరో అమ్మాయితో హార్దిక్ పాండ్యా ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నారట. ఈ సందర్భంగా ఆయన జీవితంలోని కొన్ని విశేషాలను తెలుసుకుందాం.
హార్దిక్ పాండ్యా, మహీకా శర్మ ప్రస్తుతం డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. దానికి ప్రధాన సాక్ష్యం వారిద్దరి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు, వీడియోలే. హార్దిక్ ఫ్యాన్స్ ఆమెను బాబీ 2.o అని పిలుస్తున్నారు. ముంబయి విమానాశ్రయంలో మొదటిసారి వీరిద్దరూ బహిరంగంగా కనిపించిన కొన్ని గంటల తర్వాత.. భారత ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా మోడల్ మహీకా శర్మతో తన సంబంధాన్ని ధృవీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. అక్టోబర్ 11న తన 32వ పుట్టినరోజుకు ముందు.. పాండ్యా ప్రియురాలిని పరిచయం చేశారు. బీచ్లో వారిద్దరూ ఉన్న ఫొటోలను పంచుకున్నాడు
భారత ఆల్ రౌండర్, ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య.. మైదానం వెలుపల కూడా హెడ్లైన్ మేకర్. క్రికెట్ గురించే కాకుండా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి పలుమార్లు ఆయన వార్తల్లో నిలిచారు.
హార్దిక్ తొలి ప్రేమ 2016లో తన అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం సందర్భంగా కోల్కతా మోడల్ లిషా శర్మతో జరిగింది. ఆ మధ్య పార్టీలు, ఈవెంట్లలో కనిపించిన ఈ జంట.. కెరీర్పై దృష్టి పెట్టడానికి 2017లో విడిపోయే ముందు ఆ వార్తను బయటకి రానివ్వలేదు.
స్వీడిష్-గ్రీక్ నటి ఎల్లీ అవ్రామ్ తో హార్దిక్ అనేక పార్టీల్లో మెరిశాడు. ఆ తర్వాత ఇండో-స్కాండి వైబ్ తో దాదాపుగా ఏడాది పాటు ప్రేమాయణం నడిచింది. 2018 ప్రారంభంలో నటాషా నిశ్చితార్థం చాలా సైలెంట్గా చేసుకున్నాడు.
బాలీవుడ్ నటి ఈషా గుప్తా 2018 ముంబై పార్టీలో హార్దిక్తో కొద్దిసేపు ప్రేమలో పడ్డారని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా ఊర్వశి రౌతేలాతో కూడా లవ్ ఉన్నట్లు పుకార్లు రాగా.. ఆ వార్తలను ఇరువురు ఖండించారు.
నటాషా స్టాంకోవిక్ 2018లో హార్దిక్ జీవితంలోకి ప్రవేశించారు. వారు 2020 లాక్డౌన్ సమయంలో వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఓ మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. 2023లో పెళ్లి చేసుకోగా.. ఏడాది కాగానే 2024లో హార్దిక్, నటాషా విడిపోయారు. కానీ, వారిద్దరి తమ కుమారుడు అగస్త్యకు మంచి తల్లిదండ్రుల్లా ఉంటామని ప్రకటన ఇచ్చారు.
విడిపోయిన తర్వాత, హార్దిక్ బ్రిటిష్-పంజాబీ గాయని జాస్మిన్ వాలియాతో ప్రేమలో పడినట్లు తెలుస్తోంది. గ్రీస్ వెకేషన్ ఫోటోలు, IPL మ్యాచ్లు జరిగే సమయంలో ఈ వార్తలు మరింత జోరు అందుకున్నాయి. 6–8 నెలల ప్రేమాయణం 2025 మధ్య నాటికి వార్తలు తగ్గిపోయాయి.
మహీకా సబ్యసాచి, మనీష్ మల్హోత్రాతో కలిసి పనిచేశారు, PM నరేంద్ర మోడీ (2019)లో నటించారు మరియు బాద్షా మరియు గురు రంధవా కోసం మ్యూజిక్ వీడియోలలో నటించారు. 24 ఏళ్ళ వయసులో, ఆమె తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రైవేట్గా ఉంచుకుంటూ ఫ్యాషన్, సినిమా మరియు సోషల్ మీడియా ప్రభావాన్ని మిళితం చేసింది.
