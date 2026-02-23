English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hardik Pandya: ఓ పక్క గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో డేటింగ్.. మరోపక్క ఎక్స్ వైఫ్‌కు కాస్ట్లీ కారు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన హార్దిక్ పాండ్యా..!

Hardik Pandya: భారత స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాడు. హార్దిక్ తన ఎక్స్ వైఫ్ నటాషా స్టాంకోవిక్‌తో విడాకులు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఈ స్టార్ క్రికెటర్ మాజీ భార్య, కొడుకు అగస్త్యకు రూ. 4 కోట్ల విలువైన ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ కారును గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చి తన పెద్ద మనసును చాటుకున్నాడు. 
 
భారత స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా ప్రస్తుతం టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తన ఆటతో పాటు పర్సనల్ లైఫ్ విషయాలతో ఎప్పుడు వార్తల్లో ఉండే హార్దిక్.. ఈసారి తన ఉదారతతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. డివొర్స్ తీసుకున్నప్పటికీ తన ఎక్స్ వైఫ్ నటాషా, కుమారుడు అగస్త్య పాండ్యా కోసం అత్యంత కాస్ట్లీ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చాడు.  

హార్దిక్ పాండ్యా సుమారు రూ. 4 కోట్ల విలువైన ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ లగ్జరీ ఎస్‌యూవీని.. మాజీ భార్య, కొడుక్కి బహుమతిగా ఇచ్చాడు. జూలై 2024లో అఫీషియల్‌గా  ఈ జంట డివొర్స్ తీసుకున్నప్పటికీ.. తన కొడుకు అవసరాల కోసం, ఎక్స్ వైఫ్ పట్ల ఉన్న గౌరవంతో హార్దిక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.  

ప్రస్తుతం ఈ కాస్ట్లీ కారు డెలివరీకి సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ కాస్ట్లీ గిఫ్ట్‌ను హార్దిక్ పాండ్యా తన కొడుకు అగస్త్యపై ఉన్న ప్రేమతోనే అందించాడు. అగస్త్య ప్రస్తుతం హార్దిక్‌తో కాకుండా తన తల్లి నటాషాతోనే ఉంటున్నాడు. తన కొడుకు బయటికి వెళ్లేటప్పుడు జర్నీ కంఫర్ట్‌గా ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో హార్దిక్ పాండ్యా ఈ లగ్జరీ కారును కొనుగోలు చేశాడు.  

ముంబైలోని ప్రముఖ ల్యాండ్ రోవర్ డీలర్ నవనీత్ మోటార్స్ తమ అఫీషియల్ ఇన్‌స్టా అకౌంట్‌లో కారు డెలివరీకి సంబంధించిన ఫోటోలను పంచుకుంది. "నమ్మకంతో కూడిన బంధం.. బలమైన బంధంపై ఆధారపడిన నిర్ణయం" అంటూ ఆ సంస్థ ఈ సందర్భాన్ని పేర్కొంది.  

కాగా హార్దిక్ పాండ్యా చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కుమారుడి బాధ్యతను పంచుకోవడంలో, మాజీ భార్యకు అండగా నిలవడంలో హార్దిక్ తన పెద్దమనసును చాటుకున్నారని అభిమానులు కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఇక నటాషాతో విడిపోయిన తర్వాత హార్దిక్ మహీకా శర్మతో డేటింగ్‌లో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.    

hardik pandya Hardik Pandya Car Gift To Ex Wife Hardik Pandya Ex Wife Natasa Stankovic Hardik Pandya son Agastya Natasa Stankovic

