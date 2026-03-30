English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rohit Sharma: ఈ మ్యాచ్‌లో హీరో రోహిత్ శర్మ కాదు.. అతనికే క్రెడిట్ మొత్తం: హార్దిక్ పాండ్యా

Rohit Sharma: ఈ మ్యాచ్‌లో హీరో రోహిత్ శర్మ కాదు.. అతనికే క్రెడిట్ మొత్తం: హార్దిక్ పాండ్యా

MI vs KKR Highlights: గత పదమూడేళ్లుగా వస్తున్న సంప్రదాయానికి ముంబై ఇండియన్స్ చెక్ పెట్టింది. ప్రతిసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీ వేటను ఓటమితో ప్రారంభించే ముంబై.. ఈసారి అద్భుతమైన విజయంతో సీజన్‌ను ఆరంభించింది. మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, రికెల్టన్ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్‌తో కొండంత లక్ష్యాన్ని ముంబై అలవోకగా ఛేదించింది. అయితే మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట చర్చనీయంశంగా మారాయి. 
 
1 /5

టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగిన కోల్‌కోతా నైట్‌రైడర్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 221 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ముంబై 19.1 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. రోహిత్ శర్మ, రికెల్టన్ హాఫ్ సెంచరీలతో చెలరేగడంతో ముంబై ఈజీగా విజయం సాధించింది.  

2 /5

అయితే మ్యాచ్‌ గెలిచిన అనంతరం కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా గెలుపు క్రెడిట్‌ను రోహిత్ శర్మ, రికెల్టన్‌కు కాకుండా మరో ప్లేయర్‌కు ఇచ్చాడు. మూడు వికెట్లతో మ్యాన్‌ ఆఫ్ ద మ్యాచ్‌గా నిలిచిన శార్దుల్ ఠాకూర్ ఈ మ్యాచ్‌లో హీరో అని అన్నాడు.  

3 /5

ఈ మ్యాచ్‌లో ఎక్కువ క్రెడిట్ బౌలింగ్ విభాగానికి దక్కుతుంది.. కోల్‌కోతా బ్యాటింగ్ జోరు చూస్తుంటే 250 దాటుతుందని అనిపించింది. కానీ బౌలర్లు కట్టడి చేశారు. కళ్లేదుట భారీ లక్ష్యం ఉన్నా.. రోహిత్‌ శర్మ, రికెల్టన్ బ్యాటింగ్‌లో అదరగొట్టారు. రోహిత్ భయ్యా గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అయితే ఇవాళ్టి మ్యాచ్‌లో హీరో మాత్రం శార్దుల్ ఠాకూర్." అని చెప్పారు.  

4 /5

చాలా గ్యాప్ తరువాత పొట్టి ఫార్మాట్‌లో బరిలోకి దిగిన రోహిత్ శర్మ.. ఆరంభం నుంచే కేకేఆర్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. మైదానం నలువైపులా సిక్సర్లు బాదుతూ వింటేజ్ హిట్‌మ్యాన్‌ను చూపించాడు.  

5 /5

గత సీజన్‌లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్‌గా ఆడిన రోహిత్ శర్మ.. ఈసారి మాత్రం మొదటి నుంచే గ్రౌండ్‌లో దిగాడు. మ్యాచ్‌ ఆరంభానికి ముందు టీమ్ సభ్యులందరికీ దిశానిర్దేశం చేశాడు. ఈ 2027 వరల్డ్ కప్ ఆడాలనే సంకల్పంతో ఉన్న రోహిత్ శర్మ.. ఐపీఎల్‌లో భారీ స్కోర్లు చేసేలానే కనిపిస్తున్నాడు. 

MI Vs KKR Highlights Rohit Sharma hardik pandya IPL 2026 IPL 2026 Updates Rohit Sharma IPL Records

Next Gallery

