  • Telugu News
  • Photos
  • Hardik Pandya Engagement: ఆ నటితో హార్దిక్ పాండ్యా సీక్రెట్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్..? పిక్స్ చూశారా..!

Hardik Pandya Dating with Mahieka Sharma: టీమిండియా స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా సీక్రెట్‌గా ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకున్నట్లు నెట్టింట వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. మొదటి భార్య నటాషా స్టాంకోవిచ్‌తో విడాకులు తీసుకున్న పాండ్యా.. ప్రస్తుతం నటి, మోడల్ మహికా శర్మతో డేటింగ్‌లో ఉన్నట్లు తెలిసిందే. వీరిద్దరు గత కొద్దిరోజులుగా కలిసి తిరుగుతున్న ఫొటోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
హార్దిక్ పాండ్యా ఆటతో కంటే ప్రస్తుతం వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలతోనే ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. మోడల్, నటి మహికా శర్మతో సాన్నిహిత్యం గురించి నెట్టింట తెగ చర్చ జరుగుతోంది.  

ఆసియా కప్ 2025 టోర్నీ నుంచి గాయం కారణంగా క్రికెట్‌కు దూరంగా ఉన్న పాండ్యా.. ప్రస్తుతం పూర్తిగా కోలుకున్నాడు. ఫిట్‌నెస్ సాధించి.. త్వరలోనే టీమ్‌లోకి వచ్చేందుకు కష్టపడుతున్నాడు.   

ఇటు ప్రాక్టీస్‌పై ఎక్కువగా దృష్టిపెడుతునే.. మహికా శర్మతో చెట్టాపట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతున్నాడు. వీరిద్దరు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి పూజలు నిర్వహించడంతో సీక్రెట్‌గా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.   

హార్దిక్‌తో మహికా కలిసి పోజులిచ్చేటప్పుడు ఆమె చేతికి ఉంగరం కనిపించడంతో సీక్రెట్‌గా ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకున్నట్లు రూమర్లు మొదలయ్యాయి. మొదట నటాషా స్టాంకోవిచ్‌‌తో సహ జీవనం చేసిన పాండ్యా.. ఆ తరువాత ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు.   

కొడుకు ఆగస్త్య పుట్టిన తరువాత కొన్నాళ్లకు ఇద్దరు వీడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తరువాత బ్రిటీష్ సింగర్, మోడల్ జాస్మిన్ వాలియాతో ప్రేమయాణం నటిపించిన పాండ్యా.. ఆమెకు కూడా బ్రేకప్ చెప్పాడు. ప్రస్తుతం మహికా శర్మతో ప్రేమ ప్రయాణం నడుపుతున్న పాండ్యా.. పెళ్లి వరకు వెళతారా..? లేదా మధ్యలోనే టాటా గుడ్ బై చెప్తాడా..? అనేది చూడాలి.   

