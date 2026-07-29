/Hardik Pandya Trade: హార్దిక్ పాండ్యాను వదులుకోనున్న ముంబై ఇండియన్స్..కొత్త ఆటగాళ్ల లిస్టు ఇదే!

Hardik Pandya Trade IPL 2027: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 20వ సీజన్ ప్రారంభానికి ఇంకా మరో ఏడాది ఉండగానే రాబోయే సీజన్ గురించి ఇప్పుడు తెగ చర్చ జరుగుతోంది. కొన్ని జాతీయ మీడియాల కథనం ప్రకారం..ఐపీఎల్ 2027కి ముందు హార్దిక్ పాండ్యా ముంబై ఇండియన్స్ (MI) జట్టును వీడే అవకాశం ఉంది. అయితే ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుకు సంబంధించి ట్రేడ్ జరగబోయే అవకాశాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2027కి ముందు ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు తమ కెప్టెన్ను వదులుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు క్రికెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ హార్దిక్ను ట్రేడ్ కోసం అందుబాటులో ఉంచితే, అతనికి బదులుగా ఫ్రాంచైజీలు ముంబై ఇండియన్స్కు ఏ ఆటగాళ్లను ఆఫర్ చేయగలవు? అనే అవకాశాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ముంబై ఇండియన్స్ బ్యాటింగ్కు అదనపు బలాన్ని చేకూర్చగల ఇద్దరు శక్తివంతమైన మిడిల్-ఆర్డర్ ఆటగాళ్ల అవసరం ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో శివమ్ దూబే, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ ఆటగాళ్లను సీఎస్కే జట్టు వదులుకునే అవకాశం ఉంది.
జాన్సెన్ లెఫ్ట్-ఆర్మ్ పేస్ ఆల్-రౌండర్ ఎంపిక ఉండగా.. అలాగే స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ను హార్దిక్ పాండ్యాను ట్రేడ్ ప్రక్రియలో అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది. చాహల్ తన సుదీర్ఘ అనుభవంతో పాటు, మిడిల్ ఓవర్లలో వికెట్లు తీయగల సత్తాను జట్టుకు అందిస్తాడు.
జైస్వాల్కు ముంబైతో బలమైన అనుబంధం ఉంది. కాబట్టి రాజస్థాన్ రాయల్స్లో ముంబై జట్టు ట్రేడ్ జరిగితే ఇతనొక కీలకంగా మారొచ్చు. ముంబై ఇండియన్స్ ఎప్పటి నుంచో వెతుకుతున్న నాణ్యమైన స్పిన్ బౌలింగ్ ఎంపికను బిష్ణోయ్ అందించగలడు.
పృథ్వీ షాకు ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుతో అనుబంధం ఉంది. అక్షర్ స్పిన్-బౌలింగ్ ఆల్-రౌండర్గా తన సత్తాను నిరూపించుకున్నాడు. ఇక స్టబ్స్ విషయానికొస్తే? అతను ఇప్పటికే ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో సుపరిచితమైన వ్యక్తి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో హార్దిక్ పాండ్యాను ట్రేడ్ చేసుకుంటే ఢిల్లీ ఎంపికలు ఇలా ఉండొచ్చు.
ప్రపంచంలోని అత్యంత విధ్వంసకర T20 బ్యాటర్లలో ఒకరు. కొన్ని ఓవర్లలోనే మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చగల సామర్థ్యం ఉన్న లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర ముంబై ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీల తరపున ఆడి తన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకున్న పూరన్ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ముంబైకి కలిసొచ్చే అంశం కావచ్చు.
ఇది కేవలం ఊహాగానం మాత్రమే! ఇవి కేవలం ఐపీఎల్ 2027 ట్రేడ్ (ఆటగాళ్ల మార్పిడి)కు సంబంధించిన సంభావ్య అవకాశాలు మాత్రమే, ఖరారైన ప్రతిపాదనలు కావు. హార్దిక్ పాండ్యా కోసం ముంబై ఇండియన్స్కు ఈ ఆటగాళ్లలో ఎవరినైనా ప్రతిపాదించినట్లు ఎటువంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.
ప్రస్తుతానికి..ఐపీఎల్ 2027 ట్రేడ్ గురించిన ఊహాగానాలు ఇప్పుడే మొదలవుతున్నాయి! అయితే ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు ట్రేడింగ్లో ఏ ఆటగాడ్ని సొంతం చేసుకుంటుందని క్రికెట్ అభిమానులు తెగ ఆలోచిస్తున్నారు.