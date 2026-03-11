Harish Shankar: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్వీట్ వివాదం.. మహేష్ బాబు అభిమానులకు హరీష్ శంకర్ క్షమాపణ

Harish Shankar Apologies: టాలీవుడ్ దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో చిన్న వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటిస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ప్రమోషన్ల సమయంలో జరిగిన ఒక ట్వీట్ ఈ వివాదానికి కారణమైంది. ఆ ట్వీట్ వల్ల మహేష్ బాబు అభిమానులు అసహనం వ్యక్తం చేయడంతో హరీష్ శంకర్ చివరికి వారికి క్షమాపణ చెప్పారు.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాను హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమాలో శ్రీలీల, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఉగాది కానుకగా మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
సినిమా విడుదల సమయం దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో చిత్రబృందం ప్రచార కార్యక్రమాలను వేగంగా కొనసాగిస్తోంది. తాజాగా విడుదలైన “కొల్లెర్ ఎత్తేయాలి” అనే మాస్ సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన అందుకుంది. పవన్ కళ్యాణ్ స్టైల్, హరీష్ శంకర్ మాస్ డైరెక్షన్ కలిసి ఈ సినిమా పెద్ద ఎంటర్టైనర్ అవుతుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
అయితే ఇదే సమయంలో ఒక ట్వీట్ వివాదానికి దారితీసింది. పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని ఒకరు ట్విట్టర్లో “ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా విడుదలతో BoB రికార్డులు కూడా బ్రేక్ కావాలి” అని రాశారు. BoB అనేది చాలా మంది మహేష్ బాబు కోసం ఉపయోగించే పదం. ఆ ట్వీట్కు హరీష్ శంకర్ “తథాస్తు” అని సమాధానం ఇవ్వడంతో మహేష్ బాబు అభిమానులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
అది మహేష్ బాబు రికార్డులపై వ్యాఖ్య చేసినట్లుగా భావించి సోషల్ మీడియాలో హరీష్ శంకర్పై విమర్శలు మొదలయ్యాయి. కొంతమంది అభిమానులు సినిమాను బహిష్కరించాలని కూడా మాట్లాడారు. అదే సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు దర్శకుడికి మద్దతుగా నిలిచారు. దీంతో రెండు ఫ్యాన్ గ్రూపుల మధ్య సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ జరిగింది.
ఈ పరిస్థితిని గమనించిన హరీష్ శంకర్ వెంటనే వివరణ ఇచ్చారు. ఆ ట్వీట్ను పూర్తిగా చదవకుండా తొందరలో రిప్లై ఇచ్చానని తెలిపారు. వెంటనే తన టీమ్ చెప్పడంతో ట్వీట్ను డిలీట్ చేశానని చెప్పారు.
మహేష్ బాబు గారిపై తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందని హరీష్ శంకర్ చెప్పారు. ఆయన పేరు మీద ఇంకా ఎన్నో రికార్డులు వస్తాయని తాను నమ్ముతున్నానని తెలిపారు. ఎవరి మనసు నొచ్చినా హృదయపూర్వకంగా క్షమాపణ కోరుతున్నానని అన్నారు.
సినిమా విజయం సాధించాలంటే అన్ని హీరోల అభిమానుల మద్దతు అవసరమని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. విడుదలకు ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఉన్న సమయంలో ఇలాంటి వివాదాలు రావడం తన ఉద్దేశం కాదని చెప్పారు. చివరగా తన తప్పును క్షమించి సినిమాకు మద్దతు ఇవ్వాలని అభిమానులను కోరారు.