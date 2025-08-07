English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Harley-Davidson Bike: పండగ చేస్కోండిరా అబ్బాయిలు.. రూ. 5లక్షలకే హార్లీ డేవిడ్ సన్ బైక్.. లవర్‎తో రయ్ రయ్ అంటూ దూసుకెళ్లండి..!!

Harley-Davidson Bike: హార్లీ డేవిడ్ సన్ బైక్.. యూత్ లో ఈ బైక్ కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ధర మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో కొనేందుకు వెనకాడుతుంటారు. ఇక నుంచి అలాంటి టెన్షన్ లేదు. ఎందుకంటే హార్లీ డేవిడ్ సన్ బైక్ కూడా అందరికీ అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. కంపెనీ ఇప్పుడు కొత్తగా, తక్కువ ధర బైక్స్ సెగ్మెంట్లోకి అడుగుపెట్టేందుకు రెడీ అయ్యింది. ఈ కొత్త మోడల్ ధర సుమారుగా రూ. 5లక్షల లోపు ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా కంపెనీ సీఈఓ ఓ సమావేశంలో ధ్రువీకరించారు. 
హార్లీ డేవిడ్ సన్ తీసుకువస్తున్న ఈ కొత్త బైక్ పేరు స్ప్రింట్. ఈ బైకును 2021 నుంచి డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఈ తక్కువ కెపాసిటీ ఉన్న బైక్ ను అమెరికాతో సహా పలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విక్రయించనున్నారు. హార్లీ డేవిడ్ సన్ స్ప్రింట్ బైక్ వచ్చే ఏడాది 2026లో మార్కెట్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే దీన్ని ఈ ఏడాది చివరిలో జరిగే 2025 ఈఐఎంసీఏ ఆటో షోలో ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనున్నారు.   

లగ్జరీ బైకులకు పేరొందిన హార్లీ డేవిడ్ సన్ ఇప్పుడు సాధారణ కస్టమర్లను కూడా ఆకట్టుకునేందుకు రెడీ అవుతోంది. కంపెనీ ఈసీఓ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం చూస్తే హార్లీ డేవిడ్ సన్ రూ. 5లక్షల కంటే తక్కువ ధరలో ఓ ఎంట్రీ లెవల్ మోటార్ సైకిల్ ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకురానుంది. ఈ కొత్త మోడల్ కోసం స్పెషల్ గా ఓ ఫ్లాట్ ఫామ్ ను డెవలప్ చేశారు. ఈ ఫ్లాట్ ఫామ్ పై భవిష్యత్తులో మరిన్ని కొత్త బైకులను తయారు చేయాలని కంపెనీ భావిస్తోందని సమాచారం.   

స్ప్రింట్ అనే పేరుతో రాబోతున్న ఈ బైక్ ను 2021 నుంచే డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఈ బైక్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చే ఏడాది2026లో లాంచ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నా అంతకంటే ముందే ఈ ఏడాది చివరిలో జరగనున్న 2025 ఈఐసీఎంఏ మోటార్ సైకిల్ షోలో దీన్ని ప్రదర్శించనున్నారు. కొత్త ఎంట్రీ లెవల్ రేంజ్ లో మరో క్రూజర్ మోడల్ ను కూడా తీసుకురావాలని హార్లీ డేవిడ్ సన్ భావిస్తోందట.   

ఈ రెండు బైకులు 2026లో మార్కెట్లోకి రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. సాధారణంగా హార్లీ డెవిడ్ సన్ అంటే అధిక ధర ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంపెనీ తమ లక్ష్యాన్ని మార్చుకుని..యువ కస్టమర్లను ఆకర్శించాలనుకుంటోంది. అందుకే అందుబాటు ధరలో బైకులను తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.   

అంతకుముందు 2014లో హార్లీ డేవిడ్ సన్ స్ట్రీట్ 750 పేరుతో తక్కువ ధర బైకును భారత మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది. అప్పట్లో ఆ బైక్ ఊహించినంత అమ్మకాల సాధించలేదు. కానీ అది హార్లీ డేవిడ్ సన్ నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడైన మోడల్స్ లో ఒక బైక్ గా నిలిచింది. ఇప్పుడు రానున్న ఈ కొత్త బైక్ కూడా స్ట్రీట్ 750లా విజయం సాధించవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ కొత్త మోడల్ హార్లీ డేవిడ్ సన్ బ్రాండ్ కు ఓ కొత్తమ మార్కెట్ గుర్తింపు తెచ్చి పెట్టే ఛాన్స్ ఉంది.   

