Divyanka Sirohi: ఇండస్ట్రీలో పెను విషాదం.. 30 ఏళ్లకే గుండెపోటుతో యువ నటి మృతి..

Actress divyanka sirohi passes away: సోషల్ మీడియా ఫెమ్, హర్యానా నటి కన్నుమూశారు. ఈ ఘటన చిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. దీనిపై అభిమానులు సైతం భావొద్వేగంకు గురౌతున్నారు.
హర్యానా నటి, సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీ దివ్యాంక సిరోహి కన్నుమూశారు. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని తన ఇంట్లో ఉండగా గుండెపోటుకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రికి తరలించేలోపు కన్నుమూసింది. దివ్యాంక సిరోహి మరణం పట్ల కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు భావొద్వేగంకు గురౌతున్నారు.
30 ఏళ్ల వయసులో అకస్మాత్తుగా మరణించారు. ఆమె అకాల మరణం ఆమె అభిమానులకు, ప్రాంతీయ వినోద పరిశ్రమకు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. దివ్యాంక శిరోహి ఒక హర్యానా ఇండస్ట్రీలో నటి మాత్రమే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో మంచి ఫాలోయింగ్ ను సంపాదించుకున్నారు. సోషల్ మీడియా ఆమెకు మిలియన్ల సంఖ్యలో ఫాలోవర్ లను సంపాదించుకుంది.
1996 నవంబర్ 19న దివ్యాంక శిరోహి ఉత్తర ప్రదేశ్లోని బులంద్షహర్లో జన్మించింది. అక్కడే ఆమె తన బాల్యాన్ని గడిపారు. ఆ తర్వాత, ఆమె తన తల్లిదండ్రులు, అమ్మమ్మతో కలిసి ఘజియాబాద్కు వెళ్లి అక్కడే నివాసం ఉన్నారు.
దివ్యాంక మీరట్లోని చౌదరి చరణ్ సింగ్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ (BCA) పూర్తి చేసింది. ఆ తర్వాత, మీడియాతో పాటు వినోద రంగాలపై తన క్రేజ్ లో మూవీస్ లలో చాన్స్ సంపాదించుకుంది. ఒకవైపు చదువుతో పాటు, మరోవైపు సిక్కింలో ఎంబీఏ పూర్తి చేసింది.
దివ్యాంక శీరోహికి.. సోదరుడు హిమాంశు, సోదరీమణులు దీపాంశు, జస్మీత్ లు ఉన్నారు. ఘజియాబాద్లో ఆమెతో తన కుటుంబంతో కలిసి ఉంటున్నారు. ఆమె ఆకస్మిక మరణంతో తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది.
ఆమె గాయకుడు మసూమ్ శర్మతో కలిసి చేసిన పాటలతో సహా పలు హర్యానా పాటలలో నటించింది. దివ్యాంక మరణంపై చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 30 ఏళ్లకే గుండె పోటు కారణంగా ఆమె మరణించటం బాధకరమంటున్నారు.