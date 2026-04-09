Mamata Banerjee: దేశంలో ఇల్లు, కారు లేని హ్యాట్రిక్‌ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? చివరికి ఒక కేసు కూడా లేదు

Mamata Banerjee Have No Car And House No Cases Here Didi Net Worth And Assets: నిర్విరామంగా మూడుసార్లు పశ్చిమ బెంగాల్ను పరిపాలిస్తూ నాలుగోసారి కూడా అధికారం కైవసం చేసుకోబోతున్నారని వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో మమతా బెనర్జీకి సంబంధించిన ఆసక్తికర వివరాలు తెలిశాయి. ఆమెకు ఇల్లు, కారు కూడా లేదంట. ఆమె ఎన్నికల అఫిడవిట్ వైరల్గా మారింది.
దశాబ్దాలుగా పరిపాలిస్తున్న కమ్యూనిస్టు కోటను కూల్చి.. అనంతరం 15 ఏళ్లుగా పశ్చిమ బెంగాల్ను పరిపాలిస్తున్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి సొంత కారు, సొంత ఇల్లు కూడా లేదు. కనీసం ఆమెపై ఒక్క కేసు కూడా లేదు. ఆమెకు సంబంధించిన ఎన్నికల అఫిడవిట్ వైరల్గా మారింది.
దేశంలోనే పెద్ద రాష్ట్రమైన పశ్చిమబెంగాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతుండగా.. మరోసారి మమతా బెనర్జీ అధికారం సొంతం చేసుకోబోతున్నారని అన్నీ సర్వేలు చెబుతున్నాయి. ఫలితం ఎలా ఉన్నా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మాత్రం హోరాహోరీగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో మమతా బెనర్జీ భవానీపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా సమర్పించిన ఎన్నికల అఫిడవిట్లో ఆసక్తికర వివరాలు ఉన్నాయి.
తన నివాస ప్రాంతం కాళీఘాట్లోని 30బీ హరీశ్ చటర్జీ వీధిగా పేర్కొన్నారు. అయితే ఆ ఇల్లు మమతా బెనర్జీ పేరుపై లేదు. ఇక తన పేరుపై ఎలాంటి పొలం.. స్థలం, స్థిరాస్తులు లేవని ప్రకటించారు. సొంతంగా ఒక వాహనం కూడా లేదని అఫిడవిట్లో వెల్లడించారు.
మమతా బెనర్జీకి ఉన్న రెండు బ్యాంకు అకౌంట్లలో ఒక దానిలో రూ.12 లక్షలు, మరో బ్యాంకులో రూ.40 వేలు ఉన్నాయని అఫిడవిట్లో తెలిపారు. ఇక చేతిలో రూ.75,700 నగదు ఉందని వివరించారు.
టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ చరాస్తుల విలువ రూ.15.37 లక్షలు. ఐదేళ్లలో ఆమె ఆస్తులు తగ్గడం గమనార్హం. ఆమె వద్ద 9.75 గ్రాముల బంగారం ఉండగా.. వాటి విలువ రూ.1.75 లక్షలు ఉంది. ఇక ఎలాంటి కేసులు తనపై లేవని మమతా బెనర్జీ అఫిడవిట్లో గర్వంగా చెప్పారు.
దేశంలో సొంత ఇల్లు, కారు, కేసు లేని ముఖ్యమంత్రిగా మమతా బెనర్జీ అరుదైన ఘనతను సాధించారు. బెంగాల్ ప్రజలు, దేశ ప్రజలు దీదీగా పిలుచుకునే మమతా బెనర్జీ వరుసగా నాలుగోసారి అధికారాన్ని సొంతం చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. మరి ఆమె విజయం సాధిస్తారా? లేదా అనేది కొన్ని వారాలు ఎదురుచూడాలి.