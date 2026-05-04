Tower Air Cooler: Ac కొనని వారికి ఈ ఎయిర్‌ కూలర్ బెస్ట్‌.. అమెజాన్‌తో సగం ధరకే..

Havells Zurii-M 40L టవర్‌ ఎయిర్‌ కూలర్ అమెజాన్‌లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఇప్పుడు దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Havells Zurii-M 40L Tower Air Cooler: వేసవి ప్రారంభంలోనే ఎండలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. దీని కారణంగా రికార్డ్‌ స్థాయిల్లో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. అయితే, చాలా మంది ఈ ఉష్ణోగ్రతలు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. దీంతో చాలా మంది ఏసీలు కొనుగోలు చేయాలేని మధ్యతరగతి ప్రజలు కూలర్స్‌ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఎక్కువగా టవర్‌ ఎయిర్‌ కూలర్స్‌  కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
 
టవర్‌ ఎయిర్‌ కూలర్స్‌ మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. వీటిని చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అలాగే ఏసీ లాంటి కూలింగ్‌తో కూడిన గాలిని అందించడమే కాకుండా అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రావడంతో చాలా మంది వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఈ టవర్‌ ఎయిర్‌ కూలర్ కొనుగోలు చేయాలంటే ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు.  

Havells Zurii-M 40L టవర్‌ ఎయిర్‌ కూలర్ అత్యంత చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా సమ్మర్‌ స్పెషల్ డీల్‌లో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే అమెజాన్‌లో వెరీ ఛీప్‌ ధరకే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.

ఈ Havells Zurii-M 40L టవర్‌ ఎయిర్‌ కూలర్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన హనీకోంబ్ ప్యాడ్స్ (Honeycomb Pads)ను కూడా అందిస్తోంది. ఇది బ్యాక్టీరియా షీల్డ్ టెక్నాలజీతో వచ్చింది. కాబట్టి గాలిలోని బ్యాక్టీరియాను తొలగించి.. అద్భుతమైన గాలిని అందిస్తుంది.  

అంతేకాకుండా ఇందులో ప్రత్యేకమైన 3-సైడ్ డస్ట్ ఫిల్టర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని వల్ల గాలిలోని దుమ్ము, ధూళి కణాలను అడ్డుకోవడానికి మూడు వైపులా డస్ట్ ఫిల్టర్ నెట్‌లు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీంతో పాటు కూలర్ లోపలికి వచ్చే గాలి చాలా స్వచ్చంగా తయారవుతుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన రిమోట్ కంట్రోల్ ఫీచర్‌తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఎలక్ట్రానిక్ డిజిటల్ ప్యానెల్  కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..  

ఇది ఇన్వర్టర్ కంపాటబిలిటీ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాబట్టి విద్యుత్ లేనప్పుడు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఇన్వర్టర్‌పై పని చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ఆటో స్వింగ్ (Auto Swing), లో వాటర్ అలారం (Low Water Alarm)తో పాటు అనేక రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

అమెజాన్‌లో ఈ Havells Zurii-M 40L టవర్‌ ఎయిర్‌ కూలర్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మార్కెట్‌లో దీని ధర MRP రూ.21,500తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి 51 శాతం వరకు తగ్గింపుతో కేవలం రూ.10,600కే పొందవచ్చు. దీంతో పాటు HDFC బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌ ఆఫర్స్‌ వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.300 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.  

