English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

HBD Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈ రోజు తన 70వ జన్మదినం జరుపుకుంటున్నారు. త్వరలో  నటుడిగా 47 యేళ్లు కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నారు.హీరో అయిన తర్వాత ఆయన 46 పుట్టినరోజులు జరుపుకున్నారు చిరంజీవి. అయితే ఇన్నేల్ల లాంగ్  కెరీర్ లో చిరు బర్త్ డే రోజున ఎన్నో సినిమాలకు సంబంధించిన అనౌన్స్ మెంట్స్ వచ్చాయి. దాంతో పాటు అప్ డేట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఈయన మొత్తం సినీ కెరీర్ లో ఒకే ఒక సినిమా మాత్రమే చిరంజీవి పుట్టినరోజున విడుదలైంది. 
1 /6

HBD Chiranjeevi: ఆగష్టు 22న మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ కు పెద్ద పండగే. 1955 ఆగష్టు 22న శివశంకర వరప్రసాద్ గా కొణిదెల వెంకట్రావు, అంజనాదేవి దంపతులకు జ్యేష్ఠ కుమారుడిగా జన్మించారు. ఇక నటుడిగా 1978 సెప్టెంబర్ 22న ‘ప్రాణం ఖరీదు’ చిత్రంతో  చిరంజీవి పేరుతో వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. ఈ పేరు మహిమో ఏమో.. చిరంజీవి ఆ తర్వాత వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. హీరోగా దాదాపు 47 యేళ్లు పూర్తి కావొస్తున్నాయి. 

2 /6

ఇక ఇన్నేళ్లు  చిరంజీవి కెరీర్ లో  బర్త్ డే రోజున రిలీజైన ఏకైక చిత్రం మాత్రం ఒకటి మాత్రమే ఉంది. అది జంధ్యాల దర్శకత్వంలో చిరంజీవి నటించిన ఏకైక చిత్రం ‘చంటబ్బాయి’. ఈ చిత్రం 1986 ఆగష్టు 22న చిరంజీవి పుట్టినరోజు కానుకగా విడుదలైంది. జ్యోతి ఆర్ట్స్ పిక్చర్స్ పతాకంపై భీమవరపు బుచ్చిరెడ్డి ఈ మూవీని నిర్మించారు. చక్రవర్తి సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాకు సుహాసిని కథానాయికగా నటించింది. ఈ సినిమా కల్ట్ క్లాసిక్ కామెడీ గా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా థియేట్రికల్ గా అంతగా నడవలేదు. 

3 /6

అంతేకాదు మ్యూజికల్ గా ఈ చిత్రం మంచి విజయాన్నే అందుకుంది. ఈ  చిత్రంలో చిరంజీవి ఖైదీ, విజేత, మగమహారాజు వంటి సినిమాలకు సంబంధించిన గెటప్స్ లో ఓ పాటలో  కనబడటం విశేషం. థియేట్రికల్ గా అంతగా నడవని ‘చంటబ్బాయి’ సినిమా టీవీల్లో మాత్రం ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ మూవీ చిరంజీవి చేసిన కామెడీని ఎవరు మరిచిపోలేరు. యాక్షన్ హీరోగా చెలరేగిపోతున్న చిరు కెరీర్ లో ‘చంటబ్బాయి’ సినిమా ఓ అద్భుత కామెడీ చిత్రంగా స్థిరపడిపోయింది.  ఈ సినిమా విడుదలైన నెల రోజుల వ్యవధిలోనే ఏ.కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో ‘రాక్షసుడు’ చిత్రం విడుదలైంది. 

4 /6

చంటబ్బాయి సినిమా కంటే ముందు మే 28న ఏ.కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘వేట’ విడుదలైన డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. మొత్తంగా 1986లో చిరంజీవి నటించిన 8 చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. అందులో కిరాతకుడు, మగధీరుడు, వేట, చంటబ్బాయి, ధైర్యవంతుడు, చాణక్య శపథం వంటి చిత్రాలు ఫ్లాప్ గా నిలిచాయి. 

5 /6

ఇక అదే యేడాదిలో విడుదలైన ‘కొండవీటి రాజా’, ‘రాక్షసుడు’ చిత్రాలు మాత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలన విజయాలు నమోదు చేసాయి. ఒక యేడాదిలో కే.రాఘవేంద్రరావు, ఏ.కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో వచ్చిన కొండవీటి రాజా, చాణక్య శపథం చిత్రాల్లో కొండవీటి రాజా సినిమా సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. చాణక్య శపథం ఆడలేదు.  అదే యేడాది కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన వేట ఫ్లాప్ గా నిలుస్తే.. రాక్షసుడు బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. 

6 /6

మరోవైపు ‘చంటబ్బాయి’ సినిమాకు మంచి టాకే వచ్చినా.. అప్పట్లో చిరంజీవి ఇమేజ్ కు భిన్నంగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కడంతో ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను ఆదరించలేదు. అయితే.. రిపీట్ రన్స్ లో ఈ సినిమా మంచి విజయమే సాధించింది. అటు టీవీల్లో, ఓటీటీల్లో కూడ ‘చంటబ్బాయి’  చిత్రానికి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఏది ఏమైనా చిరంజీవికి ఫ్లాప్ మిగిల్చిన ‘చంటబ్బాయి’ చిత్రం మాత్రం ఆయన అభిమానులకు మాత్రం తీపి జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది.   

Megastar Chiranjeevi Chiranjeevi birthday Chiranjeevi birthday Release movie chantabbai movie chantabbai chantabbai full movie Tollywood

Next Gallery

Govt Scheme: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీంతో మహిళలకు అతితక్కువ వడ్డీతో రూ. 5 లక్షల లోన్..!!