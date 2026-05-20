Jr NTR Top Disaster Movies: జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్ లో సీడ్ బ్రేకర్స్ గా నిలిచిన టాప్ డిజాస్ట‌ర్ చిత్రాలు ఇవే..

Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 20, 2026, 12:08 PM IST|Updated: May 20, 2026, 12:08 PM IST

Jr NTR Top Disaster Movies:  జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్‌లో బ్లాక్ బస్టర్, సూపర్ హిట్ చిత్రాలు మాత్రమే కలేవు. ఈయన కెరీర్ లో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ లా నిలిచిన రాడ్ రంబోలా వంటి డిజాస్ట‌ర్ చిత్రాలున్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ విడుదలైన ‘వార్ 2’  నుంచి మొదలు పెడితే ఏయే సినిమాలున్నాయంటే...

వార్ 2

వార్ 2.. అయాన్ ముఖర్జీ డైరెక్షన్‌లో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ కథానాయకులుగా  యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ భారీ ఎత్తున నిర్మించిన స్పై యూనివర్స్ చిత్రం ‘వార్ 2’.  లాస్ట్ ఇయర్  పంద్రాగష్టు కానుకగా సౌత్ నార్త్ సూపర్ స్టార్స్ కలిసి నటించిన ఈ చిత్రం అంచనాలను ఏ మాత్రం అందుకోలేక  బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ మూవీస్ లో ఒకటిగా  నిలిచింది. 

రభస

రభస.. సంతోష్ శ్రీనివాస్ డైరెక్షన్‌లో తారక రామారావు జూనియర్ హీరోగా నటించిన చిత్రం 'రభస'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్  డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. జూనియర్  కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. 

రామయ్య వస్తావయ్య

రామయ్య వస్తావయ్య..

హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్‌లో ఎన్టీఆర్ హీరోగా సమంత, శృతి హాసన్ కథానాయికలుగా నటించిన చిత్రం ‘రామయ్య వస్తావయ్యా’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.  

దమ్ము

దమ్ము..

బోయపాటి శ్రీను డైరెక్షన్‌లో  తెరకెక్కిన చిత్రం 'దమ్ము'. ఈ చిత్రం ఎన్టీఆర్ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో త్రిష కథానాయికగా నటించింది. కీరవాణి సంగీతం అందించారు.  

ఊసరవెల్లి

ఊసరవెల్లి..

ఎన్టీఆర్, సురేందర్ రెడ్డి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఊసరవెల్లి'. ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ బాగున్నా.. అప్పట్లో ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ కావడంలో ఈ చిత్రం ఘోరంగా విఫలమైంది. 

 

శక్తి

శక్తి ..

వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ పై సి.అశ్వనీదత్ నిర్మాణంలో మెహర్ రమేశ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం 'శక్తి'. ఈ సినిమా ఎన్టీఆర్ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. 

కంత్రి

కంత్రి..

మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్‌లో  తెరకెక్కిన చిత్రం 'కంత్రి'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. 

అశోక్

అశోక్.. ఎన్టీఆర్ హీరోగా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిత్రం  'అశోక్'. ఈ సినిమా ఓవరాల్‌గా బాగున్నా.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరైన ఫలితం అందుకోలేదు. 

నరసింహుడు

  నరసింహుడు.. ఎన్టీఆర్ ఎంటైర్ కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ మూవీ అంటే ముందుగా చెప్పుకోవాల్సిన మూవీ ‘నరసింహడు’. బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం 'నరసింహుడు'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌ అనే కంటే ఘోరంగా ఫ్లాప్‌గా నిలిచింది.  

 

ఆంధ్రావాలా

ఆంధ్రావాలా..

పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్‌లో  ఎన్టీఆర్ తండ్రీ కొడుకులుగా తొలిసారి ద్విపాత్రాభినయం చేసిన చిత్రం 'ఆంధ్రావాలా'. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర అందరిని అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ  ఘోరంగా బొక్కాబోర్లా పడింది. 

నాగ

నాగ..

డి.కే.శివ డైరెక్షన్‌లో  ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం 'నాగ'. స్టూడెంట్ పాలిటిక్స్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి ఫలితాన్ని  అందుకోలేదు. 

 

సుబ్బు

సుబ్బు..

సురేష్ వర్మ డైరెక్షన్‌లో  ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం 'సుబ్బు'. ఈ సినిమా ఎన్టీఆర్ స్టార్‌డమ్ అంతగా లేని సమయంలో స్టూడెంట్ నెం 1 తర్వాత విడుదలై  బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.  

