HBD Shriya Saran: ఈరోజుతో 44 ఏళ్ల వయసు.. అయినా రవ్వంత కూడా అందం తగ్గని హీరోయిన్..

Shriya Saran: ఇష్టం సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మదిలో ఇష్టం కలిగించిన హీరోయిన్ శ్రియ. ఆ తరువాత సంతోషం సినిమాతో.. అందరిని మరింత ఆకట్టుకుంది. వరుసగా తెలుగులో రెండు తరాల హీరోలతో లభించిన హీరోయిన్ శ్రియ మాత్రమే. అలాంటి శ్రియ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఆమె గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చూద్దాం..
చిరంజీవి, నాగార్జున, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్.. పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. ఇలా రెండు తరాల హీరోలతోనూ నటించి మంచి విజయాలు అందుకున్న హీరోయిన్ శ్రియ.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా శ్రియ నటించని.. భాష లేదు. ఆఖరికి హాలీవుడ్ లో కూడా శ్రియ రెండు.. సినిమాల్లో కనిపించింది. ప్రతి భాషలోనే తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
ఈరోజుతో శ్రియా 44 ఏళ్లలోకి అడుగుపెట్టింది.. కానీ ఇప్పటికే కూడా ఆమెకు 20 ఏళ్లు అన్న నమ్మొచ్చు. అంతలా తన అందాన్ని మైంటైన్ చేస్తూ వస్తోంది ఈ హీరోయిన్.
తెలుగు సినిమాల ద్వారా ఎంతో ఎత్తుకి ఎదిగిన శ్రియ ఈ మధ్య మాత్రం తెలుగు సినిమాలకు కొంచెం దూరం ఉండింది. ఇప్పుడు మళ్లీ రేపు విడుదల కానున్న.. మిరాయి చిత్రంలో కనిపించనండి.
ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధిస్తే.. శ్రియ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో దూసుకుపోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. మరి ఈ చిత్రం ఎలాంటి రిసల్ట్ ఇస్తుందో తెలియాలి అంతే రేపటి వరకు వేచి చూడాలి.