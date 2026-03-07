English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Loan: లోన్లు తీసుకున్న వారికి గుడ్ న్యూస్.. భారీగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు..!

Bank Loan: లోన్లు తీసుకున్న వారికి గుడ్ న్యూస్.. భారీగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు..!

HDFC Loan: బ్యాంక్ తమ కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. నిధుల ఆధారిత రుణ రేట్లు (MCLR) తగ్గించినట్లు ప్రకటించింది. దీంతో గృహ మరియు వ్యక్తిగత లోన్లు తీసుకున్న వారికి EMIలు కొంత తగ్గనున్నాయి. ఎంత తగ్గనున్నాయి.. ఏ బ్యాంకులో తగ్గనున్నాయి అనే విషయాల్లోకి వెళితే..
 
దేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ బ్యాంకులలో ఒకటైన HDFC బ్యాంక్ తమ కస్టమర్లకు మంచి వార్త తెలిపింది. బ్యాంక్ తాజాగా నిధుల ఆధారిత రుణ రేట్లు (MCLR) పై 10 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించినట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల బ్యాంక్ నుండి లోన్లు తీసుకున్న చాలా మంది కస్టమర్లకు ఉపశమనం లభించనుంది.

బ్యాంకులు ఇచ్చే అనేక రకాల లోన్లకు MCLR ఒక ముఖ్యమైన ప్రమాణంగా ఉంటుంది. బ్యాంక్ ఈ రేటును తగ్గించినప్పుడు, కస్టమర్లు చెల్లించే వడ్డీ కూడా కొంత తగ్గుతుంది. దీంతో ముఖ్యంగా హోం లోన్లు మరియు పర్సనల్ లోన్లు తీసుకున్న వారికి నెలసరి EMIలు కొంత వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.  

HDFC బ్యాంక్ ప్రకటించిన ఈ కొత్త రేట్లు ఈరోజు నుంచే అమల్లోకి వచ్చినట్లు సమాచారం. తాజా నిర్ణయం ప్రకారం టెన్యూర్ ఆధారంగా MCLR రేట్లు 8.15 శాతం నుంచి 8.55 శాతం వరకు ఉండనున్నాయి. గతంలో ఈ రేట్లు 8.25 శాతం నుంచి 8.60 శాతం వరకు ఉండేవి. అంటే మొత్తంగా 10 బేసిస్ పాయింట్ల తగ్గింపు జరిగింది.

బ్యాంకింగ్ రంగంలో వడ్డీ రేట్ల మార్పులు కస్టమర్లపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా హౌసింగ్ లోన్లు తీసుకున్న వారికి ఇది కొంత ఉపశమనం కలిగించే విషయం. ఎందుకంటే EMIలు తగ్గడం వల్ల నెలకు చెల్లించాల్సిన మొత్తం కొద్దిగా తగ్గుతుంది.  

ప్రస్తుతం చాలా మంది ఇళ్ల కొనుగోలు కోసం లేదా ఇతర అవసరాల కోసం బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు తీసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గించడం వల్ల కస్టమర్లపై ఆర్థిక భారం కొంత తగ్గుతుంది.

బ్యాంకింగ్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇటువంటి చిన్న చిన్న తగ్గింపులు కూడా దీర్ఘకాలంలో కస్టమర్లకు ప్రయోజనం కలిగిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మొత్తంలో లోన్ తీసుకున్న వారికి EMIలలో వచ్చే తగ్గింపు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

