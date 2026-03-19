HDFC Bank share Price Crash: గంటల్లోనే లక్ష కోట్ల రూపాయల సంపద ఆవిరి.. ఆందోళనలో HDFC ఇన్వెస్టర్లు.. కారణం ఏంటంటే..??

HDFC Bank share Price Crash:  హెడ్ డీఎఫ్సీ పార్ట్ టైం చైర్మన్, ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ అయిన అటాను చక్రవర్తి అనూహ్య రాజీనామాతో ఆ బ్యాంకు షేర్లు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. గురువారం నాటి ట్రేడింగ్ లో ఒక దశలో 9శాతం వరకు షేర్లు పతనం అయ్యాయి. బ్యాంక్ నిఫ్టీ 3శాతం మేర పడిపోయింది. బ్యాంకులో గత రెండేళ్లలో జరిగిన కొన్ని ఘటనలు, ధోరణులను అంగీకరించలేకపోతన్నానని అతను వెల్లడించడం ప్రభావం చూపింది. తాజా పరిణామాలతో దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంకులో ఇన్వెస్టర్ల సంపద లక్ష కోట్లకు పైగా ఆవిరైంది. 
భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ బ్యాంకులలో ఒకటైన HDFC Bank తాజాగా నాయకత్వ మార్పుల నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్‌లో గణనీయమైన పతనాన్ని నమోదు చేసింది. మార్చి 19 గురువారం ట్రేడింగ్ సమయంలో ఈ బ్యాంక్ షేర్లు 8 శాతానికి పైగా పడిపోవడంతో, రూ. 772 స్థాయికి చేరుకుని 52 వారాల కనిష్టాన్ని తాకాయి. ఈ పరిణామం పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళనను రేకెత్తించడంతో పాటు, బ్యాంక్ అంతర్గత నిర్వహణ విధానాలపై కూడా సందేహాలను కలిగించింది.

ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణంగా బ్యాంక్ పార్ట్-టైమ్ చైర్మన్, స్వతంత్ర డైరెక్టర్‌గా ఉన్న Atanu Chakraborty తన పదవికి రాజీనామా చేయడం నిలిచింది. ఆయన వైదొలగిన తర్వాత,రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనుమతితో Keki Mistryను తాత్కాలిక పార్ట్-టైమ్ చైర్మన్‌గా మూడు నెలలపాటు నియమించారు. తన రాజీనామా లేఖలో చక్రవర్తి బ్యాంక్‌లో కొనసాగుతున్న కొన్ని విధానాలు, పరిస్థితులు తన వ్యక్తిగత నైతిక విలువలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.

ఇదిలా ఉండగా, టెక్నికల్ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం HDFC బ్యాంక్ షేర్ కీలక మద్దతు స్థాయిలను దాటి దిగువకు రావడం పెట్టుబడిదారుల్లో మరింత భయాందోళనలను పెంచింది. షేర్ తిరిగి బలపడాలంటే ముఖ్యమైన నిరోధక స్థాయిలను అధిగమించాల్సి ఉంటుందని వారు సూచిస్తున్నారు. Anand James అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇటీవల నమోదైన కనిష్ట స్థాయికి కంటే దిగువకు షేర్ కదలికలు కనిపించడం, మరింత పతనానికి సంకేతంగా భావించవచ్చు.

చైర్మన్ రాజీనామా, అంతర్గత పరిస్థితులపై అనిశ్చితి, అలాగే గత కొంతకాలంగా కొనసాగుతున్న అమ్మకాల ఒత్తిడి ఇలా అన్ని కలిపి ఈ బ్యాంక్ షేర్లను 52 వారాల కనిష్ట స్థాయికి తీసుకువచ్చాయి. ఈ తరుణంలో పెట్టుబడిదారులు పరిస్థితులను జాగ్రత్తగా విశ్లేషిస్తూ, ముందుచూపుతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అవసరమని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇక హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకులో చోటుచేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాలపై రిజర్వు బ్యాంక్ ఇండియా స్పందించింది. బ్యాంక్ గవర్నెన్స్ కు సంబంధించి ఎటువంటి తీవ్రమైన ఆందోళనలను లేవని పేర్కొంది. బ్యాంక్ దగ్గర తగినంత మూలధనం ఉందని..దాని ఆర్థిక స్థితి సంత్రుప్తికరంగా ఉందని తెలిపింది.   

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

HDFC Bank share Price Crash Business News Business News Today Latest Business News business article business news today headlines HDFC Bank Hdfc bank interest rates

