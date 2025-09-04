Headache Drink::ఈ డ్రింక్ తాగితే ఇక ఎలాంటి తలనొప్పి అయినా మటుమాయం... టాబ్లెట్ అవసరమే లేదు..!

Headache Relief Drink : చాలామంది విపరీతమైన తలనొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటారు. తలనొప్పి వస్తే చాలు ఏదో ఒక టాబ్లెట్ వేసుకునేద్దాం అని చూస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా మైగ్రేన్ ఉన్నవాళ్లకి తలనొప్పి ఎక్కువగా వస్తుంది. మీకు కూడా ఈ సమస్య ఉంటే ఇకమీదట టాబ్లెట్లు వేసుకునే అవసరం లేకుండా.. ఈ డ్రింక్ ట్రై చేయండి..
చాలామందికి తరచుగా తలనొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. పనిచేసి అలసిపోవడం వల్ల లేకపోతే ఆరోగ్యం బాగా లేకపోతేనో తలనొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాదు.. మైగ్రేన్ ఉన్నవాళ్లకి తలనొప్పి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది.
తలనొప్పి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా టాబ్లెట్ వేసుకోవడం అనేది అంత మంచిది కాదు. అందుకే దాని బదులు ఇప్పుడు చెప్పబోయే డ్రింక్ తాగితే కూడా.. కొద్ది నిమిషాల్లోనే తలనొప్పికి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
బాగా తరుగుకున్న అల్లం, చిటికెడు పసుపు, రెండు మిరియాలు, కొద్దిగా ధనియాలు, ఒక గ్లాస్ నీళ్లు.. కొద్దిగా నిమ్మరసం.
ముందుగా గ్లాసు నీళ్లు స్టవ్ పైన పెట్టుకొని.. అందులో బాగా తరుగుకున్న అల్లం, చిటికెడు పసుపు,రెండు మిరియాలు, కొద్దిగా ధనియాలు.. వేసి బాగా కాగనివ్వాలి.
ఇప్పుడు దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని గ్లాస్ లో పోసుకోవాలి.. అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. ఈ రసం తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు తాగడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది.