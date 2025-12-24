English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Bottle Gourd Juice: ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో సొరకాయ జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా..?

Bottle Gourd Juice: ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో సొరకాయ జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా..?

Bottle Gourd Juice Benefits: సొరకాయ అనేది చాలా ఆరోగ్యకరమైన కూరగాయ. ఇందులో నీరు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రతి రోజు ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో ఈ సొరకాయను జ్యూస్ తాగితే శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా బరువు తగ్గడంలో ఇది పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ జ్యూస్‌లో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఉదయం తాగితే ఎక్కువసేపు ఆకలి కాకుండా ఉంటుంది. దీంతో తక్కువగా తినడం మొదలై అధిక బరువు క్రమంగా తగ్గుతుంది.
 
సొరకాయలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. మలబద్ధకం లేదా కడుపు గ్యాస్ వంటి సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. శరీరం సులభంగా ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసుకుంటుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థకు మంచి బలం ఇస్తుంది.  

ఇందులో నీరు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీరంలోని విషపదార్థాలు మూత్రం ద్వారా బయటకు వెళ్లడానికి సహాయపడుతుంది. ఉదయం తాగితే డీటాక్స్ ప్రయోజనం బాగా లభిస్తుంది. ఇది కూడా బరువు తగ్గడానికి మరో మార్గం.  

పీసీఓడి లేదా పీసీఓఎస్ సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈ జ్యూస్ చాలా ఉపయోగకరం. ఇది తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఫైబర్ వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమతుల్యంగా ఉంటాయి. హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల వచ్చే బరువు పెరుగుదలను ఇది అరికట్టుతుంది.  

ఉదయం ఈ జ్యూస్ తాగడం వల్ల శరీర జీవక్రియ బాగా పెరుగుతుంది. మెటబాలిజం చురుకుగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి కేలరీలు వేగంగా కరిగిపోతాయి. ఇది బరువు తగ్గడానికి మరింత సహాయం చేస్తుంది.  

సొరకాయ జ్యూస్‌ను తాజాగా చేసి వెంటనే తాగాలి. రుచి మెరుగుపడుతుందని నిమ్మరసం లేదా తేనె కలుపవచ్చు. రోజుకు ఒక గ్లాసు మాత్రమే తాగాలి. ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వైద్యుడిని సంప్రదించి తర్వాతే దీన్ని ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి.  

