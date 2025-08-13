English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Garlic Benefits: చిటికెడు వెల్లుల్లితో.. గుప్పెడు ప్రయోజనాలు..!!

Garlic Benefits: వెల్లుల్లి అంటే మీ కూరలకు రుచిని పెంచే మసాలా దినుసు మాత్రమే కాదు. ఇది మీ ఆరోగ్యానికి భరోసా అందించే ఒక అద్భుతం. ఆయుర్వేదంలో వెల్లుల్లికి ఎంతో అధిక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు సౌందర్య సాధనంగా కూడా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా చర్మ సమస్యలైన మొటిమలు, మంట వంటి వాటికి వెల్లుల్లి ఒక అద్భుతమైన పరిష్కారం. మొటిమలు టీనేజ్ వయసులో హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల సాధారణంగా వస్తుంటాయి. అయితే, జీవనశైలి, ఒత్తిడి, సరిగా లేని ఆహారం వంటి అనేక కారణాల వల్ల పెద్దవారిలో కూడా ఈ సమస్య కనిపిస్తుంది. ఈ మొటిమలకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాను ఎదుర్కోవడానికి వెల్లుల్లి చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
1 /5

వెల్లుల్లిలో ఉండే అల్లిసిన్ అనే శక్తివంతమైన రసాయనం యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ-ఫంగల్, యాంటీసెప్టిక్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ గుణాల వల్ల మొటిమలకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాను నివారించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాకుండా, వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి-6, సెలీనియం, కాపర్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి కాపాడి, చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. వెల్లుల్లిలో ఉన్న జింక్, చర్మంలోని సెబమ్ ఉత్పత్తిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. సెబమ్ ఉత్పత్తి అధికంగా ఉన్నప్పుడు చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోయి మొటిమలు వస్తుంటాయి. అల్లిసిన్ మొటిమలను తగ్గించడమే కాకుండా, చర్మంపై వచ్చే మంటను కూడా తగ్గిస్తుంది.  

2 /5

వెల్లుల్లిని ఎలా ఉపయోగించాలి? ఆహారంలో చేర్చుకుంటే అద్భుతం: ప్రతిరోజూ వెల్లుల్లిని మీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. దీంతో చర్మానికి అవసరమైన పోషకాలు బాగా అంది, చర్మం మరింత కాంతివంతంగా, ఆరోగ్యంగా తయారవుతుంది.  

3 /5

 వెల్లుల్లి ఫేస్ ప్యాక్: వెల్లుల్లిని మెత్తగా పేస్ట్ చేసి, కొద్దిగా తేనె లేదా కలబంద గుజ్జుతో కలిపి ముఖానికి రాసుకోవచ్చు. ఇది మొటిమలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే, ఈ ప్యాక్‌ను సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు వాడే ముందు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

4 /5

వెల్లుల్లి నూనె: కొబ్బరి నూనెలో వెల్లుల్లి రేకులను వేసి మరిగించి, ఆ నూనెను చల్లారాక సమస్య ఉన్న చోట రాయడం వల్ల చర్మంపై ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గుతాయి.

5 /5

వెల్లుల్లిని ఉపయోగించే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చాలా ముఖ్యం. కొంతమందికి దీనివల్ల చర్మంపై మంట, ఎరుపు, దురద వంటి సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే దీన్ని నేరుగా వాడే ముందు చర్మంపై ఒక చిన్న ప్రదేశంలో (ప్యాచ్ టెస్ట్) ప్రయత్నించి చూడాలి. చర్మ సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నట్లయితే వైద్యుడి సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. 

Garlic Benefits Garlic Health Benefits Garlic eating garlic Health Lifestyle

Next Gallery

Siraj Wife: టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ కాబోయే భార్య..సోషల్‌మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్!!