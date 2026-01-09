English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Green Peas: పచ్చి బఠానీలు తినడం వల్ల కలిగే 5 ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా..?

Green Peas: పచ్చి బఠానీలు తినడం వల్ల కలిగే 5 ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా..?

Green Peas: పచ్చి బఠానీ మన రోజువారీ ఆహారంలో తరచుగా వాడే కూరగాయలలో ఒకటి. చూడటానికి చిన్నగా కనిపించినప్పటికీ పోషక విలువల్లో మాత్రం గొప్పది. పచ్చి బఠాణిలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, డైట్ ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉండడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి. కాబట్టి, వీటిని రోజు తినడం వల్ల చాలా రోగాలు నయం అవుతాయి. మరి పచ్చి బఠానీలు తినడం వల్ల కలిగే ముఖ్యమైన 5 ప్రయోజనాల గురించి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
 
రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ: బఠానీలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల, ఇది రక్తంలో షుగర్ స్థాయిని నియంత్రణలో ఉంచుతుంది. డయాబెటిస్ ఉన్న వారికి ఇది మంచి ఆహారంగా చెప్పుకోవచ్చు.

రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది: విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పచ్చి బఠానీలో అధికంగా ఉండడం వల్ల.. శరీరంలో రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది. ఇది వైరస్, బ్యాక్టీరియా దాడులకు ముప్పు తక్కువగా ఉండేలా చేస్తుంది.

తక్షణ శక్తిని అందిస్తుంది: బఠానీలో ప్రోటీన్లు, ఐరన్, మాగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శక్తిని అందించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా చేసే వారికీ, పిల్లలకు ఇది శక్తివంతమైన ఆహారంగా ఉంటుంది.  

గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది: పచ్చి బఠానీలు ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్ రక్తంలోని కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది గుండెకు సంబంధించిన రుగ్మతల నుంచి కాపాడుతుంది.

జీర్ణవ్యవస్థకు మేలు: పచ్చి బఠానీలో విరివిగా ఉండే డైటరీ ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది ఆహారాన్ని సరైన రీతిలో జీర్ణించడంలో సహాయపడుతుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారించడంలో తోడ్పడుతుంది.

