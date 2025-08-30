English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rice Cooker: రైస్ కుక్కర్‌‌లో వంట.. ఆహార సౌలభ్యం కోసమా..? ఆరోగ్య సమస్యల కోసమా..? ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకుంటే మీరు డేంజర్‌లో పడ్డట్లే..!

Disadvantages Of Using A Rice Cooker: ఈ రోజుల్లో రైస్ కుక్కర్ అనేది ప్రతి ఇంట్లో సాధారణంగా కనిపించే వంటసామాను అయిపోయింది. ఇది సమయాన్ని ఆదా చేస్తుంది, వంటను సులభం చేస్తుంది, తనంతట తాను ఆఫ్ అవుతుంది. అయితే దీన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  మరి ఆ సమస్యలు ఏంటి..? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

ఇప్పుడున్న బిజీ లైఫ్‌లో రైస్ కుక్కర్ ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ పోషిస్తుంది. జస్ట్ బియ్యం కడిగి తగినంత వాటర్ పోసి.. స్విచ్ ఆన్ చేస్తే చాలు, దాని పని అది చేసుకుపోతుంది. అక్కడే నిలబడి ఉడికిందా, లేదా అనే టెన్షన్ పడనక్కర్లేదు. దీంతో ప్రతి ఇంట్లో రైస్ కుక్కర్ వాడకం ఎక్కువైపోయింది. అయితే రైస్ కుక్కర్‌తో ఎంత టైమ్ సేఫ్ అవుతుందో.. దానిని సరిగ్గా యూజ్ చేయకపోతే అంత ఎక్కువగా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.  

2 /5

రైస్ కుక్కర్‌లోని ప్లాస్టిక్ భాగాలు ఎక్కువ వేడిలో హానికరమైన రసాయనాలను విడుదల చేయొచ్చు. ఇవి శరీరంలో హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తాయి. కిడ్నీ, లివర్‌లపై ప్రభావం చూపొచ్చు. చిన్న పిల్లల మానసిక ఎదుగుదలకు ఆటంకం కలిగించొచ్చు. 

3 /5

అలాగే, రైస్ కుక్కర్‌లో ఎక్కువగా తెల్ల బియ్యం వండుతూ ఉంటాం. కానీ తెల్ల బియ్యంలో ఫైబర్, విటమిన్లు తక్కువగా ఉంటాయి. దీనివల్ల బరువు పెరగొచ్చు.. షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగి డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. 

4 /5

కొన్ని రైస్ కుక్కర్‌లలో నాన్-స్టిక్ కోటింగ్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువ వేడిలో దెబ్బతిని శ్వాసకోశ సమస్యలు, లివర్ సమస్యలు, ఇతర తీవ్రమైన రోగాలకు కారణం కావచ్చు. అందుకే మంచి నాణ్యత ఉన్న, విషరహిత పదార్థాలతో తయారైన రైస్ కుక్కర్‌ను ఎంచుకోవాలి. 

5 /5

తెల్ల బియ్యం బదులు బ్రౌన్ రైస్, మిల్లెట్స్, క్వినోవా వంటి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలను వండాలి. వండిన ఆహారాన్ని ఎక్కువసేపు కుక్కర్‌లో ఉంచకపోవడం మంచిది. ఈ సాధారణ జాగ్రత్తలతో రైస్ కుక్కర్‌ను సురక్షితంగా ఉపయోగించవచ్చు.  

Is Rice Cooker Is Safe For Health Rice Cooker Electric Rice Cooker Rice Cooker Side Effects Rice Cooker Disadvantages Health Tips health news health tips in telugu

Next Gallery

Venus Transit: సెప్టెంబర్ 3న శుక్రుడి అసలైన ఆట ప్రారంభం.. ఈ రాశుల వారికి ఈసారి పెళ్లిలు అవ్వడం ఖాయం..