Relaxation Tips for laptop users: ప్రస్తుత తరంలో చాలామందికి రోజు గంటల తరబడి ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చొని పనిచేయడం సాధారణమైపోయింది. ముఖ్యంగా ఐటీ, డేటా ఎంట్రీ, డిజైన్, కంటెంట్ రైటింగ్ వంటి ఉద్యోగాలు చేసేవారు.. రోజూ 8 నుంచి 10 గంటలు స్క్రీన్ ముందు గడుపుతున్నారు. ఇలా ఎక్కువ సేపు కూర్చోవడం వల్ల శరీరం, మనసు ఒత్తిడికి గురవుతాయి. అందుకే మనసును రిలాక్స్ చేసే కొన్ని సులభమైన పనులు చేయడం మంచిది.
ల్యాప్టాప్, కంప్యూటర్ ముందు ఎక్కువసేపు కూర్చుంటున్న ప్రతి ఒక్కరూ.. ప్రతి గంటకు 2 నుంచి 5 నిమిషాలు కళ్లు మూసుకుని డీప్ గా శ్వాస తీసుకోవడం మంచిది. ఇది మనసును శాంతపరుస్తుంది.. అలాగే కళ్లను ఒత్తిడి నుండి తగ్గిస్తుంది.
అలాగే చేతులు, భుజాలు, మెడ, కాళ్లకు చిన్న చిన్న వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల శరీరం చురుకుగా ఉంటుంది. వెన్నెముక, మణికట్టు సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.
ప్రతి 20 నిమిషాలకు 20 అడుగుల దూరంలో ఉన్న ఏదైనా వస్తువును 20 సెకన్ల పాటు చూడటం (20-20-20 ) కళ్లకు విశ్రాంతినిస్తుంది. ఇది కళ్ళ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
అలానే కూర్చోకుండా అప్పుడప్పుడు లేచి కొద్దిసేపు నడవడం చాలా మంచిది. ఇది మన శరీర రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. చిన్నగా కాళ్లను కదపడం, ఊపడం వంటివి చేయడం వల్ల కూడా మంచి బెనిఫిట్స్ అందుతాయి.
అంతేకాకుండా రోజులో 5 నిమిషాలు ప్రశాంతంగా కూర్చుని శ్వాసపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా మారి స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది. ఈ చిన్న చిన్న అలవాట్లు శరీరాన్ని, మనసును ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో చాలా ఉపయోగపడతాయి.