Homemade hair dye: కొబ్బరి నూనెలో ఈ ఒక్క పదార్థం కలిపి.. 2 నిమిషాల్లో తెల్ల జుట్టుని.. నల్ల జుట్టు గా మార్చుకోండి ఇలా..!

Home made hair colour:
తెల్ల జుట్టు సమస్యతో ప్రస్తుతం ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు అందరికీ వచ్చేస్తుంది. అయితే ఇందుకోసం కెమికల్ తో కూడిన పదార్థాలు వాడటం వల్ల జుట్టు ఊడిపోతుంది. మరి కెమికల్స్ లేకుండా ఇంట్లోనే తెల్ల జుట్టుని నల్ల జుట్టుగా ఎలా మార్చుకోవచ్చు అంటే..
10 సంవత్సరాల పిల్లల దగ్గర నుంచి 60 సంవత్సరాలు దాటిన వారి వరకు.. ఎంతోమంది ప్రస్తుతం తెల్ల జుట్టు సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. అయితే తెల్ల జుట్టుని నల్లగా మార్చుకోవడం కోసం కెమికల్స్ తో కూడిన పదార్థాలు వాడడం వల్ల.. ఉన్న జుట్టు కూడా పోతుంది. ఈ క్రమంలో ఇంట్లోనే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా తెల్ల జుట్టుని నల్ల జుట్టు గా మార్చుకోవాలి అంటే మనకి కావలసినవి కేవలం రెండు పదార్థాలు మాత్రమే.
అవేమిటి అంటే కొబ్బరినూనె.. కలాంజి విత్తనాలు. ఈ రెండు ఉపయోగించటం ద్వారా ఇంట్లో చాలా తక్కువ సమయంలోనే తెల్ల జుట్టుని నల్ల జుట్టుగా మార్చుకోవచ్చు.
కొబ్బరినూనెలో అనేక పోషకాలు ఉంటాయి, ఇవి జుట్టు రాలడం తగ్గించడానికి.. డాండ్రఫ్ను తొలగించడానికి సహాయపడతాయి. దీనితో పాటు, కలాంజి లో ఉంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్.. జుట్టు ఫోలికల్స్ను ఉత్తేజపరచి, తెల్ల జుట్టును నివారణ చేస్తాయి. కుంజి విత్తనాలలో థైమోక్వినోన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ ఉంటుంది.. ఇది జుట్టు వృద్ధికి అలానే..రంగు పటిష్టతకు సహాయం చేస్తుంది.
ఈ ప్యాక్ ఎలా చేసుకోవాలంటే: 1. ఒక పాన్లో కళాంజలి విత్తనాలు, కరివేపాకు వేయించండి. 2. ఈ రెండిటినీ కలిపి మిక్సీ కి వేయండి. 3. ఈ మిశ్రమం కొబ్బరి నూనెతో కలిపి తలకు పెట్టుకోవాలి. 4. ఇక ఒక పది నుంచి 20 నిమిషాల తరువాత గోరువెచ్చని నీళ్లతో తలస్నానం చేస్తే.. మీ జుట్టు రంగు నల్లగా మారుతుంది.
ఈ పాట ద్వారా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా తెల్ల జుట్టుని నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. అయితే నీకు ఈ మిశ్రమం పడుతుందా లేదా తెలుసుకోవడానికి.. ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే. ఒకవేళ మీకు ఇది పడితే నెలకి రెండుసార్లు ఇలా చేయడం ద్వారా.. వచ్చే తెల్ల జుట్టు కూడా నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వస్తుంది.