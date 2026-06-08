Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Healthy Homemade Laddoo: రక్తహీనత, నీరసం దూరం.. ఇంట్లోనే తయారయ్యే హెల్తీ లడ్డూ!

Healthy Homemade Laddoo: రక్తహీనత, నీరసం దూరం.. ఇంట్లోనే తయారయ్యే హెల్తీ లడ్డూ!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 08, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:02 PM IST

Healthy Homemade Laddoo:ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా పిల్లలు, గర్భిణులు, మహిళలు, వృద్ధుల్లో రక్తహీనత సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సహజంగా ఐరన్, ఫైబర్, ఖనిజాలు అందించే ఆహారాలను తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాంటి వాటిలో పచ్చికొబ్బరి-ఖర్జూరం లడ్డూలు ఒకటి.

Energy Boosting Foods1/6

కొబ్బరి లడ్డూ

పంచదార లేకుండా పూర్తిగా సహజ తీపితో తయారయ్యే ఈ లడ్డూలు రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా శరీరానికి శక్తిని అందిస్తాయి. ఖర్జూరాల్లో ఉండే ఐరన్, పచ్చికొబ్బరిలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, డ్రైఫ్రూట్స్‌లోని పోషకాలు కలిసి ఈ లడ్డూలను అద్భుతమైన హెల్తీ స్నాక్‌గా మారుస్తాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎవరైనా వీటిని సులభంగా తినవచ్చు.  

Sugar Free Laddoo2/6

రక్తహీనత నివారణ

కావలసిన పదార్థాలు

పచ్చికొబ్బరి తురుము – 2 కప్పులు  గింజలు తీసిన ఖర్జూరాలు – 1 కప్పు బాదంపప్పు – 4 జీడిపప్పు – 10 యాలకుల పొడి – అర టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి – 1 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు – 2 టేబుల్ స్పూన్లు గసగసాలు – 2 టేబుల్ స్పూన్లు

Healthy Snacks3/6

ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం

తయారీ విధానం

ముందుగా ఖర్జూరాలను గోరువెచ్చని నీటిలో 10 నిమిషాలు నానబెట్టాలి. దీంతో అవి మెత్తబడతాయి. తరువాత బాదం, జీడిపప్పును చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి స్వల్పంగా వేయించుకోవాలి.ఇప్పుడు ఒక పాన్‌లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి పచ్చికొబ్బరి తురుమును తక్కువ మంటపై రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు వేయించాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టిన ఖర్జూరాలను వేసి బాగా కలపాలి. ఖర్జూరాలు పూర్తిగా మెత్తగా మారి కొబ్బరితో కలిసే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి.తర్వాత వేయించిన బాదం, జీడిపప్పు, నువ్వులు, గసగసాలు, యాలకుల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమం కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత చేతులకు నెయ్యి రాసుకుని చిన్న చిన్న లడ్డూలుగా చేసుకోవాలి.

Anemia Home Remedies4/6

నీరసం తగ్గించే ఆహారం

ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

ఈ లడ్డూలలో ఖర్జూరాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. వీటిలో ఐరన్, పొటాషియం, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. రక్తహీనత సమస్యను తగ్గించడంలో ఇవి సహాయపడతాయి. పచ్చికొబ్బరిలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి.

Iron Rich Foods5/6

షుగర్ ఫ్రీ లడ్డూ

బాదం, జీడిపప్పు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. నువ్వులు కాల్షియం, ఐరన్‌కు మంచి మూలం. అందువల్ల ఎముకల ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి.ప్రయాణాల్లో, స్కూల్ టిఫిన్‌లో లేదా సాయంత్రం స్నాక్‌గా ఈ లడ్డూలను తీసుకోవచ్చు. చక్కెర లేకుండా సహజ తీపితో తయారయ్యే ఈ హెల్తీ లడ్డూలు శరీరానికి శక్తిని అందించడంతో పాటు రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండేందుకు సహాయపడతాయి.

Healthy Laddoo Recipe6/6

ఇంట్లో తయారుచేసే లడ్డూ

గమనిక: మధుమేహం ఉన్నవారు ఖర్జూరాల్లో సహజ చక్కెరలు అధికంగా ఉండటంతో పరిమిత మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవడం మంచిది. అవసరమైతే వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి.

TAGS:
Healthy Laddoo Recipe
Date Coconut Laddoo
Iron Rich Foods
Anemia Home Remedies
healthy snacks
Sugar Free Laddoo
Energy Boosting Foods

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vizag Steel Plant Accident Live Updates: వైజాగ్‌ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ఘోర ప్రమాదంలో 10కి చేరిన మృతులు
Vizag Steel Plant Accident4 min ago
2
pawan kalyan50 min ago
3
Hyderabad1 hr ago
4
Vijay Antony1 hr ago
5
Jangaa Movie1 hr ago