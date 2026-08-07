/Healthy Ladoo: కాలేయానికి బలం ఇచ్చే త్రిఫల–ఖర్జూరం లడ్డూ..!

Healthy Ladoo:త్రిఫల, ఖర్జూరంతో తయారుచేసే హెల్తీ లడ్డూ కాలేయ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడటంతో పాటు శరీరానికి సహజ శక్తిని అందించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఉండే పోషకాలు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంతో పాటు మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు సహాయపడతాయి. ఈ హెల్తీ లడ్డూ ప్రయోజనాల గురించి పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.
కాలేయం (లివర్) మన శరీరంలో అత్యంత కీలకమైన అవయవాల్లో ఒకటి. శరీరంలోని వ్యర్థాలను తొలగించడం, పోషకాలను ప్రాసెస్ చేయడం, జీర్ణక్రియకు అవసరమైన పిత్తరసాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం వంటి ముఖ్యమైన పనులు కాలేయం చేస్తుంది. అందుకే కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా అవసరం. ఆయుర్వేదంలో ప్రసిద్ధి చెందిన త్రిఫల చూర్ణంను ఖర్జూరంతో కలిపి తయారుచేసే లడ్డూ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇది వైద్య చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి.
గింజలు తీసిన ఖర్జూరాలు – 1 కప్పు త్రిఫల పొడి – 3 స్పూన్లు ఎండు కొబ్బరి తురుము – అర కప్పు ఆవు నెయ్యి – 3 స్పూన్లు సొంటి పొడి – పావు స్పూన్ యాలకుల పొడి – 2 చిటికెలు
ముందుగా ఖర్జూరాలను 5 నుంచి 10 నిమిషాలు గోరువెచ్చని నీటిలో నానబెట్టి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. బాణలిలో కొబ్బరి తురుమును స్వల్పంగా వేయించి పక్కన పెట్టాలి. తర్వాత నెయ్యి వేసి ఖర్జూరం పేస్ట్ను కొద్దిసేపు వేయించాలి. ఇందులో త్రిఫల పొడి, సొంటి పొడి, యాలకుల పొడి, కొబ్బరి తురుము వేసి బాగా కలపాలి. చల్లారిన తర్వాత చిన్న లడ్డూలుగా చేసి మిగిలిన కొబ్బరి తురుములో దొర్లించాలి.
ఉసిరి, కారక్కాయ, తానికాయల మిశ్రమమైన త్రిఫలలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరుకు తోడ్పడవచ్చని, శరీరంలో ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.
ఖర్జూరంలో సహజ చక్కెరలు, ఫైబర్, పొటాషియం, ఐరన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి శక్తిని అందించడంలో సహాయపడతాయి. ఆవు నెయ్యి పరిమిత మోతాదులో తీసుకుంటే జీర్ణక్రియకు కొంత మద్దతు ఇవ్వవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రోజుకు ఒక లడ్డూ మాత్రమే తీసుకోవడం సరిపోతుంది. మధ్యాహ్నం లేదా రాత్రి భోజనం తర్వాత, లేదా సాయంత్రం స్నాక్గా తీసుకోవచ్చు. అయితే మధుమేహం, కాలేయ వ్యాధులు లేదా ఇతర దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా మేరకే తీసుకోవడం మంచిది.
ఈ కథనం ఆరోగ్య అవగాహన కోసం మాత్రమే. త్రిఫల–ఖర్జూరం లడ్డూ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో భాగంగా ఉపయోగపడొచ్చు. అయితే ఇది ఏ వ్యాధికీ మందు కాదు. ఇప్పటికే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా మందులు వాడుతున్నవారు వైద్యులు లేదా అర్హత కలిగిన పోషకాహార నిపుణుల సలహా తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి.