/Healthy Snacks: మిమ్మల్ని 80 ఏళ్ల వరకు ఆరోగ్యంగా ఉంచే.. రుచికరమైన స్నాక్స్‌..

Healthy Evening Snacks: 80 ఏళ్ల వరకు బాగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఆయిల్ ఫుడ్స్కి బదులుగా ఈ స్నాక్స్ రోజు తీసుకోవడం చాలా మంచిది. మఖానా (Phool Makhana) చేసిన వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.
Healthy Evening Snacks: చాలా మంది వృద్ధప్యంలో కూడా ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా వీరు ఎక్కువ ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్ మాత్రమే తింటూ ఉంటారు. అయితే.. నూనె, ఉప్పు, క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యానికి హాని కలిగిస్తున్నాయి. అందుకే సాయంత్రం వేళ ఆకలి తీర్చుకోవడంతో పాటు శరీరానికి మేలు చేసే స్నాక్స్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది.. ముఖ్యంగా ఎక్కువ రోజుల పాటు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు తప్పకుండా మఖానా (Phool Makhana) స్నాక్గా తీసుకోవడం చాలా మంచిది..
మఖానాలో ప్రోటీన్, ఫైబర్, కాల్సియం, మెగ్నీషియంతో పాటు యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధిక మోతాదులో లభిస్తాయి. ఇవి తింటే కడుపు నిండిన భావన కలగడమే కాకుండా ఎముకలు బలంగా తయారు చేస్తుంది.. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన స్నాక్గా సహాయపడుతుంది.. సాయంత్రం టీ టైమ్లో మఖానాతో సులభంగా తయారు చేసుకోగలిగే అద్బుతమైన స్నాక్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మఖానా కట్లెట్ కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.. అయితే, దీనిని తయారు చేసుకోవడానికి మిక్సి చేసిన మఖానాలో ఉడకబెట్టిన బంగాళాదుంపతో పాటు తురిమిన క్యారెట్, పచ్చి బఠానీలతో పాటు కొత్తిమీర, మసాలాలు కలిపి కట్లెట్ ఆకారంలో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.. పెనంపై తక్కువ నూనెతో రెండు వైపులా దోరగా వెపుకుంటే.. అంతే ఇక రుచికరమైన కట్లెట్స్ రెడీ అయినట్లే..
మఖానా టిక్కీ కూడా శరీరానికి ఎంతో మంచిది.. దీని కోసం ఉడకబెట్టిన బంగాళాదుంపలతో పాటు మిక్సీ కొట్టుకున్న మఖానా పొడిని బాగా మిక్స్ చేసి ఉంచాల్సి ఉంటుంది.. అందులో పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, అల్లం తురుముతో పాటు తగినంత మసాలా వేసి ముద్దగా చేసుకోవాలి. వీటిని చిన్న చిన్న టిక్కీలుగా చేసి తవా మీద కొద్దిగా నెయ్యి వేసి రెండు వైపులా బాగా కల్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. బయట క్రిస్పీగా, లోపల మెత్తగా ఉండే ఈ టిక్కీలను పుదీనా చట్నీతో తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ముందుగా వేయించిన మఖానాలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.. అందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలతో పాటు టమాటాలు, దోసకాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే కొత్తిమీర, నిమ్మరసం, బ్లాక్ సాల్ట్తో పాటు చాట్ మసాలా వేసి కలపాలి. కావాలనుకుంటే దానిమ్మ గింజలు కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు.. ఈ స్నాక్ ఎంతో రుచిని అందించడమే కాకుండా శరీరానికి మంచి ఫైబర్తో పాటు పోషకాలను అందించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది..
మసాలా రోస్టెడ్ మఖానా కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.. దీని కోసం పాన్లో కొద్దిగా నెయ్యి లేదా నూనె వేసి మఖానాలను సన్నని ఫ్లేమ్పై కరకరలాడే వరకు బాగా వేపుకోవాల్సి ఉంటుంది.. ఆ తర్వాత అందులో కాస్త బ్లాక్ ఉప్పుతో పాటు మిరియాల పొడి, కారం, చాట్ మసాలా, వేయించిన జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.. అంతే అద్భుతమైన స్నాక్ రెడీ అయినట్లే..