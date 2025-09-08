Palak Millet Pongal: ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే పాలక్ పొంగలి.. ఎలా చేయాలంటే..?

Palak Pongal Recipe : ఆరోగ్యానికి పాలకూర ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్ళకి.. కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా ఉన్న వాళ్ళకి.. పాలకూర తినడం ఎంతో మంచిది. మరి అలాంటి పాలకూరతో ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన పాలకూర పొంగలి ఎలా చేసుకోవాలంటే..
వారానికి కనీసం రెండు రోజులు టిఫిన్ గా పాలకూర పొంగలే తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. పాలకూర పెద్దవాళ్లకే కాకుండా చిన్న పిల్లలకు కూడా ఎంతో మంచిది.
మిల్లెట్ : రెండు కప్పులు పెసలపప్పు: ఒక కప్పు పాలకూర: ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా మిరియాలు - ఆరు నుంచి ఏరు రుచికి తగినంత ఉప్పు.
ముందుగా రెండు గ్లాసుల మిల్లెట్ అలానే పెసల పప్పు రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. మరోపక్క పాలకూర కొద్దిగా వేయించుకొని.. మిక్సీలో పాలకూర, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
ఇప్పుడు ఒక కుక్కర్లో నూనె పోసుకుని.. అందులో మిరియాలు వేయించుకొని... అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులో పాలకూర పేస్ట్ వేసుకోవాలి.
అది కొంచెం బాగా ఉడికిన తర్వాత నానబెట్టుకున్న మిల్లెట్, పెసలపప్పు వేసుకొని.. నీళ్లు పోసి పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ రానివ్వాలి. ఆ తరువాత పైన నెయ్యి వేసుకుంటే సరిపోతుంది.