English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Heart Attack Symptoms: గుండెపోటు వచ్చే ముందు కనిపించే 5 ముఖ్య సూచనలు.. అందరు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు..

Heart Attack Symptoms: గుండెపోటు వచ్చే ముందు కనిపించే 5 ముఖ్య సూచనలు.. అందరు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు..

Heart Stroke Symptoms: ప్రస్తుతం దునియా మొత్తాన్ని అందరిని బెంబేలెత్తిస్తున్న సమస్యల్లో హార్ట్ ఎటాక్ ఒకటి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది ప్రజలు గుండెపోటుతో కన్నుమూస్తున్నారు. ఇక  వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లెక్కల ప్రకారం.. 2019లో వరల్డ్ వైడ్ గా  2 కోట్ల మంది వరకు గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో తుదిశ్వాస విడిచారు. అయితే గుండెపోటు వచ్చే నెల ముందు కనిపించే ఐదు సిగ్నల్స్ ఇవే..
1 /7

Heart Attack Symptoms: మనలో  85 శాతం మంతి గుండెపోటు, హార్ట్ స్ట్రోక్ కారణంగా తనువు చాలించినట్టు  అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి.   హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే నెల రోజులు మందు మనకు కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లెక్కల  ప్రకారం.. 2019లో వరల్డ్ వైడ్ గా  దాదాపు 2 కోట్ల మంది వరకు గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో తనువు చాలించారట. వీరిలో 85 శాతం మంతి హార్ట్ స్ట్రోక్ కారణంగా చనిపోయినట్టు లెక్కలు చెబుతున్నాయి.  

2 /7

ఛాతీ నొప్పి గుండెపోటుకు గుర్తించే కీలకమైన సంకేతం.  హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే  కొన్ని రోజులు లేదా వారాల ముందు ప్రజలు తరచుగా ఛాతిలో అసౌకర్యంగా కనిపించే సూచనలున్నాయి.  ఒత్తిడి అధికంగా అనిపించడం వంటివి గుండెపోటుకు సంకేతాలుగా డాక్టర్లు చెబుతున్నది.  పెద్దగా నొప్పి లేకపోయినా.. ఇది ప్రమాదకరమైన సంకేతంగా భావించి వెంటనే వైద్యులను  సంప్రదించాలి. ముఖ్యంగా ఛాతిపై ఎవరో కూర్చున్నట్టుగా ఉండటం.. చేతులు, దవడ, మెడ, వీపు లాగుతూ ఉండటం ఇదో ప్రమాదకరమైన సంకేతాలలని చెప్పాలి.    

3 /7

నిద్రలేమి..  ప్రజలు తరచుగా చెప్పుకునే ముఖ్యమైన లక్షణాల్లో  నిద్రా సరిగా లేకపోవడం ఒకటి. రోజువారీగా సరిగా నిద్ర పట్టకపోవడం కూడా గుండెపోటుకు ఓ కారణంగా  భావించవచ్చు. గట్టిగా  ఊపిరి పీల్చుకోవడం, రాత్రి పూట ఒక్కసారిగా  చెమటలు పట్టడం లేదా అలసట వలన దడ వంటి ఇతర లక్షణాలు.. సరిగా నిద్రపోకపోవడం వంటివి హార్ట్ ఎటాక్ కు ముఖ్య సూచికగా భావించాలి.  

4 /7

శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది.. తేలికైన పనులు చేస్తున్నా.. కొన్ని సార్లు మనకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. గుండె పోటు ముందస్తు సిగ్నల్  అని చెప్పాలి. గుండె రక్తాన్ని సమర్ధవంతంగా పంప్ చేసే సామర్థ్యం తగ్గిపోవడం కారణంగా గుండె పోటు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. అస్తమా లేదా ఊపిరితిత్తులలో నీళ్లు  పేరుకుపోవడానికి దారితీస్తుంది. శ్వాస ఆడకపోవడానికి అది ఓ కారణం కావొచ్చు. ఈ లక్షణం కూడా హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే  కొన్ని వారాల ముందు కనిపిస్తుంటాయి. 

5 /7

తొందరగా అలసిపోవడం..  ఒక్కోసారి మనం చేసే వర్క్ త్వరగా అలసట చెందడం  వంటివి ఉంటాయి. ఏ పనిచేసినా.. తొందరగా అలిసి పోవడం వంటివి కూడా హార్ట్ స్ట్రోక్ కు  కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా మహిళల్లో సరైన విశ్రాంతి లేకుండా అదేపనిగా  వర్క్ చేస్తూ ఉండటం మూలానా.. అలసట అనిపిస్తే, అది గుండెపోటుకు  హెచ్చరిక వంటిదని చెప్పాలి. ఈ అలసట వల్ల గుండెకు వెళ్లే రక్త ప్రవాహ వేగం తగ్గుతుంది. రోజువారీ పనులు  మెట్లు ఎక్కడం, కిరాణా సామాగ్రిని ఇంటికి తీసుకెళ్లడం వంటి పనులు చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కడ లేని అలసట అనిపిస్తే.. వెంటనే డాక్టర్లను  సంప్రదించడం అత్యంత కీలకం అని చెప్పాలి.   

6 /7

దడ.. ఒక్కోసారి మనం నడక కాకుండా.. పరిగెత్తడం వలన గుండె వేగంగా కొట్టుకొట్టుంది. ప్రజలు తమ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటున్నట్లు అనుభవించడం కూడా హార్ట్ ఎటాక్ కు కారణం అని చెప్పొచ్చు. క్రమరహితంగా ..గుండె వేగంగా అదేపనిగా కొట్టుకోవడం వంటివి ఇందులో భాగం అని చెప్పాలి. గుండెకు తగినంత ఆక్సిజన్‌ అందకపోవడం వలన గుండె దడ వంటివి వస్తుంటాయి. దీనితో పాటు తలతిరగడం, మూర్ఛపోవడం, ఊపిరి ఆడకపోవడం ఛాతీ నొప్పి ఉంటే, అది రాబోయే గుండెపోటుకు ప్రమాదకర హెచ్చరికగా భావించవచ్చు.

7 /7

డాక్టర్ ను సంప్రదించాలి.. గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. ప్రతిదీ...వేచి చూద్దాం అనేది ఆరోగ్యం  విషయంలో అసలు మంచింది  కాదు. అందుకు మీకు ఏదైన అసౌకర్యం అనిపిస్తే.. వెంటనే దగ్గర్లోని  డాక్టర్లను సంప్రదించడాన్ని మర్చిపోవద్దు.

Heart Attack Symptoms Heart Problems s Heart Stroke Symptoms Hearttroke symptoms before one month Stroke Symptoms silent stroke symptoms symptoms of stroke Health Issues

Next Gallery

Gold Earrings: 30,000 లోపల రోజు వేసుకునే కమ్మలు.. అతి తక్కువ గ్రాములలో..!