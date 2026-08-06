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గుండె పోటు వచ్చే ముందు కనిపించే 5 సంకేతాలు.. బీ అలర్ట్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 06, 2026, 05:19 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:20 AM IST

Heart Stroke Symptoms Before one Month: ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా  అందరిని కలవర పెడుతున్న వాటిలో  హార్ట్ ఎటాక్ లేదా హార్ట్ స్ట్రోక్ ఒకటి అని చెప్పాలి. ప్రస్తుతం వరల్డ్ వైడ్‌గా  ఎక్కువ మంది హార్ట్ స్ట్రోక్ బారినపడి తనువు చాలిస్తున్నారు. ఇక వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్  లెక్కల ప్రకారం..  ప్రతి యేడాది మిలియన్ల మంది గుండె పోటు కారణంగా కన్నుమూస్తున్నారు. అయితే గుండెపోటు వచ్చే నెల ముందు కనిపించే ఐదు పెద్ద సంకేతాలు ఇవే అని నిపుణులైన డాక్టర్లు చెబుతున్న సలహాలు ఇవే..

Heart Stroke 1/7

హార్ట్ స్ట్రోక్

మనలో  85 శాతం మందికి గుండెపోటు, హార్ట్ స్ట్రోక్ కారణంగా తనువు చాలిస్తున్నట్టు  అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అయితే హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే నెల రోజులు ముందు మనకు కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ లెక్కల  ప్రకారం.. వీరిలో 85 శాతం మంది గుండెపోటు, హార్ట్ స్ట్రోక్ కారణంగా కన్నుమూసినట్టు గణాంకాలు చెబుతున్న మాట. 

Breath Problem 2/7

శ్వాస ఆడకపోవడం

తేలికపాటి పనులు చేస్తున్నపుడు కానీ..  విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో ఊపిరి సరిగా ఆడకపోవడం.. హార్ట్ ఎటాక్ ముందస్తు హెచ్చరిక అని చెప్పాలి. గుండె రక్తాన్ని సమర్ధవంతంగా పంప్ చేసే సామర్థ్యం తగ్గిపోవడం మూలానా.. ప్రజలు శ్వాస తీసుకోవడంలో కాస్త ఇబ్బందిని ఫేస్ చేసే పని. ఇది ఊపిరితిత్తులలో నీళ్లు  పేరుకుపోవడానికి దారితీస్తుంది. శ్వాస ఆడకపోవడానికి అది ఓ కారణం  అని చెప్పొచ్చు. ఈ లక్షణం గుండెపోటుకు కొన్ని వారాల ముందు కనిపిస్తుంటాయి.

Heart Symptom3/7

తొందరగా అలసిపోవడం..

ఒక్కోసారి మనం చేసే పనుల్లో తొందరగా అలసిపోవడం వంటివి ఉంటాయి. ఏ పనిచేసినా.. తొందరగా అలుపు రావడం వంటివి కూడా గుండెపోటుకు  కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా మహిళల్లో సరైన విశ్రాంతి లేకుండా అదేపనిగా  పనిచేస్తుండటం. అలసట అనిపిస్తే, అది గుండెపోటుకు  హెచ్చరిక వంటిది. ఈ అలసట వల్ల గుండెకు వెళ్లే రక్త ప్రవాహా వేగం తగ్గుతుంది. రోజువారీ పనులు  మెట్లు ఎక్కడం, కిరాణా సామాగ్రిని ఇంటికి తీసుకెళ్లడం వంటి పనులు చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కడ లేని అలసట అనిపిస్తే.. వెంటనే డాక్టర్లను  సంప్రదించడం అత్యంత కీలకం అని చెప్పాలి. 

Heart Problem 4/7

దడ

ఒక్కోసారి మనం నడక కాకుండా.. పరిగెత్తడం వలన గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం కూడా అనారోగ్యానికి సంకేతం. ప్రజలు తమ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటున్నట్లు  అనుభవించడం కూడా ఈ రుగ్మతకు ఓ  కారణం అని చెప్పొచ్చు. క్రమరహితంగా ..గుండె వేగంగా అదేపనిగా కొట్టుకోవడం వంటివి ఇందులో భాగం అని చెప్పాలి. హార్ట్ తగినంత ఆక్సిజన్‌ అందకపోవడం మూలానా.. దడ వంటివి వస్తుంటాయి. దీనితో పాటు తలతిరగడం, మూర్ఛపోవడం, ఊపిరి ఆడకపోవడం ఛాతీ నొప్పి ఉంటే, అది రాబోయే గుండెపోటుకు డేంజర్ బెల్ అని చెప్పవచ్చు.  

 

Heart Inconvience 5/7

ఛాతీలో అసౌకర్యంగా ఉండటం..

ఛాతీ నొప్పి గుండెపోటుకు గుర్తించే కీలకమైన సంకేతం. హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే కొన్ని రోజులు లేదా వారాల ముందు ప్రజలు తరచుగా ఛాతిలో అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుందని డాక్టర్లు చెప్పే మాట. స్ట్రెస్ లేదా ఒత్తిడి అధికంగా అనిపించడం వంటివి గుండెపోటుకు సంకేతాలుగా భావించాలన్నారు. పెద్దగా నొప్పి లేకపోయినా.. ఇది ప్రమాదకరమైన సంకేతంగా భావించి వెంటనే డాక్టర్లను  సంప్రదించాలి. ముఖ్యంగా ఛాతిపై ఎవరో కూర్చున్నట్టుగా ఉండటం.. చేతులు, దవడ, మెడ, వీపు లాగుతూ ఉండటం ఇదో ప్రమాదకరమైన సంకేతాలు అని చెప్పాలి.    

 

Nidra Lemi 6/7

నిద్రలేమి

ప్రజలు తరచుగా తోసిపుచ్చే మరో ముఖ్యమైన లక్షణం నిద్రా భంగం కూడా ఒకటి. రోజువారీగా సరిగా నిద్ర పట్టకపోవడం కూడా గుండెపోటుకు ఓ కారణం. గట్టిగా  ఊపిరి పీల్చుకోవడం, రాత్రి పూట ఒక్కసారిగా  చెమటలు పట్టడం లేదా అలసట వలన దడ వంటి ఇతర లక్షణాలతో పాటు సరిగా నిద్రపోకపోవడం వంటివి గుండెపోటుకు రావడానికి ముఖ్య సంకేతంగా భావించాలి.  

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గమనిక

Disclaimer : డాక్టర్ ను సంప్రదించాలిగుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. ప్రతిదీ...వేచి చూద్దాం అనేది హెల్త్ విషయంలో కరెక్ట్ కాదు. అందుకు మీకు ఏదైన అసౌకర్యం అనిపిస్తే.. వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించడం అత్యుత్తమం. ఇది ప్రముఖ డాక్టర్లు చెప్పిన విషయాలనే మేము ప్రస్తావించాము. 

TAGS:
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Heart Problems
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