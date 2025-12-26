English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Heart Attack Symptoms: హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే నెల ముందు కనిపించే 5 సంకేతాలు ఇవే.. తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే..

Heart Attack Symptoms: హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే నెల ముందు కనిపించే 5 సంకేతాలు ఇవే.. తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే..

Heart Stroke Symptoms Before one Month: ప్రస్తుతం వరల్డ్ వైడ్ గా  అందరిని కలవర పెడుతున్న జబ్బుల్లో హార్ట్ ఎటాక్ లేదా హార్ట్ స్ట్రోక్ ఒకటి. వరల్డ్ వైడ్ గా ఎక్కువ మంది గుండెపోటు బారినపడి తనువు చాలిస్తున్నారు. ఇక ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ లెక్కల ప్రకారం.. 2019లో వరల్డ్ వైడ్ గా  17.9 మిలియన్ల మంది గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో కన్నుమూసారు. అయితే గుండెపోటు వచ్చే నెల ముందు కనిపించే ఐదు సంకేతాలు ఇవే..
1 /7

మనలో  85 శాతం మంతి గుండెపోటు, హార్ట్ స్ట్రోక్ కారణంగా కన్నుమూసినట్టు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అయితే హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే నెల రోజులు మందు మనకు కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలు కనిపిస్తాయట.  వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లెక్కల  ప్రకారం.. 2019లో వరల్డ్ వైడ్ గా  17.9 మిలియన్ల మంది గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో తనువు చాలిస్తున్నారట. వీరిలో 85 శాతం మంతి గుండెపోటు, హార్ట్ స్ట్రోక్ కారణంగా కన్నుమూసినట్టు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 

2 /7

ఛాతీ నొప్పి గుండెపోటుకు గుర్తించే కీలకమైన సంకేతం.  హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే  కొన్ని రోజులు లేదా వారాల ముందు ప్రజలు తరచుగా ఛాతిలో అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుందట. స్ట్రెస్ అధికంగా అనిపించడం వంటివి గుండెపోటుకు సంకేతాలుగా భావించాలని వైద్యులు చెబుతున్న మాట.  పెద్దగా నొప్పి లేకపోయినా.. ఇది ప్రమాదకరమైన సంకేతంగా భావించి వెంటనే డాక్టర్లను  సంప్రదించాలి. ముఖ్యంగా ఛాతిపై ఎవరో కూర్చున్నట్టుగా ఉండటం.. చేతులు, దవడ, మెడ, వీపు లాగుతూ ఉండటం ఇదో ప్రమాదకరమైన సంకేతాలు అని చెప్పాలి.    

3 /7

శ్వాస ఆడకపోవడం.. తేలికపాటి పనులు చేస్తున్నపుడు కానీ..  విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో ఊపిరి సరిగా ఆడకపోవడం.. హార్ట్ ఎటాక్ ముందస్తు హెచ్చరిక అని చెప్పాలి. గుండె రక్తాన్ని సమర్ధవంతంగా పంప్ చేసే సామర్థ్యం తగ్గిపోవడం మూలానా.. ప్రజలు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిని ఫేస్ చేస్తారు.  ఇది ఊపిరితిత్తులలో నీళ్లు  పేరుకుపోవడానికి దారితీస్తుంది. శ్వాస ఆడకపోవడానికి అది ఓ రీజన్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ లక్షణం గుండెపోటుకు కొన్ని వారాల ముందు కనిపిస్తుంటాయి.   

4 /7

నిద్రలేమి..  ప్రజలు తరచుగా తోసిపుచ్చే మరో ముఖ్యమైన లక్షణం నిద్రా భంగం కూడా ఒకటి. రోజువారీగా సరిగా నిద్ర పట్టకపోవడం కూడా గుండెపోటుకు ఓ రీజన్ గా భావించవచ్చు. గట్టిగా  ఊపిరి పీల్చుకోవడం, రాత్రి పూట ఒక్కసారిగా  చెమటలు పట్టడం లేదా అలసట వలన దడ వంటి ఇతర లక్షణాలతో పాటు సరిగా నిద్రపోకపోవడం వంటివి గుండెపోటుకు సంకేతంగా భావించాలి.    

5 /7

తొందరగా అలసిపోవడం..  ఒక్కోసారి మనం చేసే పనుల్లో తొందరగా అలసిపోవడం వంటివి ఉంటాయి. ఏ పనిచేసినా.. తొందరగా అలుపు రావడం వంటివి కూడా హార్ట్ స్ట్రోక్ కు  కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా మహిళల్లో సరైన విశ్రాంతి లేకుండా అదేపనిగా  పనిచేయడం.. అలసట అనిపిస్తే, అది గుండెపోటుకు  హెచ్చరిక వంటిది. ఈ అలసట వల్ల గుండెకు వెళ్లే రక్త ప్రవాహం తగ్గుతుంది. రోజువారీ పనులు  మెట్లు ఎక్కడం, కిరాణా సామాగ్రిని ఇంటికి తీసుకెళ్లడం వంటి పనులు చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కడ లేని అలసట అనిపిస్తే.. వెంటనే డాక్టర్లను  సంప్రదించడం అత్యంత కీలకం అని చెప్పాలి. 

6 /7

దడ.. ఒక్కోసారి మనం నడక కాకుండా.. పరిగెత్తడం వలన గుండె వేగంగా కొట్టుకొట్టుంది. ప్రజలు తమ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటున్నట్లు  అనుభవించడం కూడా ఈ రోగానికి  కారణం అని చెప్పొచ్చు. క్రమరహితంగా ..గుండె వేగంగా అదేపనిగా కొట్టుకోవడం వంటివి ఇందులో భాగం అని చెప్పాలి. గుండెకు తగినంత ఆక్సిజన్‌ అందకపోవడం మూలానా.. దడ వంటివి వస్తుంటాయి. దీనితో పాటు తలతిరగడం, మూర్ఛపోవడం, ఊపిరి ఆడకపోవడం ఛాతీ నొప్పి ఉంటే, అది రాబోయే గుండెపోటుకు ప్రమాదకర హెచ్చరికగా భావించవచ్చు. 

7 /7

డాక్టర్ ను సంప్రదించాలి.. గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. ప్రతిదీ...వేచి చూద్దాం అనేది హెల్త్ విషయంలో కరెక్ట్ కాదు. అందుకు మీకు ఏదైన అసౌకర్యం అనిపిస్తే.. వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించడం అత్యుత్తమం. 

Heart Attack Symptoms Heart Problems s Heart Stroke Symptoms Hearttroke symptoms before one month Stroke Symptoms silent stroke symptoms

Next Gallery

Pakistan Currency: పాకిస్తాన్‌లో భారత రూపాయి వాల్యూ ధర ఎంతో తెలుసా..? అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయలేరు..!