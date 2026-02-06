Heart Attack Prevention: గుండెపోటు రావొద్దంటే ఇవి తినాల్సిందే!

Cardiac Arrest Prevention : గుండెపోటు ఇప్పుడు వయసుతో సంబంధం లేకుండా వస్తోంది. గుండె లోపల.. చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే రక్తప్రసరణ అడ్డంకి ఏర్పడి గుండెపోటు ప్రమాదం పెరుగుతుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కానీ సరైన ఆహారం తీసుకుంటే ఈ ప్రమాదాన్ని చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు.
ఓట్స్, అల్లం, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
టమాటాల్లోని విటమిన్ C, E, ఫ్లేవనాయిడ్స్ గుండెను రక్షించే గుణం కలిగి ఉంటాయి.
క్యాబేజీ, బ్రోకలీ, కాలిఫ్లవర్ వంటి కూరగాయలు ధమనులను శుభ్రంగా ఉంచుతాయి.
చేపలు తింటే చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది.
ఈ ఆహారాలను డైట్లో చేర్చుకుంటే గుండె ఆరోగ్యం బలంగా ఉంటుంది.