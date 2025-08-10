Heart Attack: గుండె కలకాలం పదిలంగా ఉండాలంటే.. ఈ ఆహార పదార్ధాలు మీ మెనులో ఉండాల్సిందే..

Heart Attack Problems: గుండెపోటు అనేది ఇపుడు అన్ని వయసులకు వారికి కామన్ అయిపోయింది. ఒకపుడు 50లు దాటితే కానీ ఈ ప్రాబ్లెమ్ ఉండేది కాదు. కానీ ఇపుడు మారిన ఆహారపు అలవాట్లు.. పొల్యూషన్ తో పాటు.. వంశ పారంపర్యంగా వస్తోన్న కొన్ని అలవాట్ల కారణంగా గుండెపోటు అన్ని వయసుల వారిని కంగారు పెడుతుంది. ముఖ్యంగా 20 లోపు ఉన్న వారిని కూడా ఒదలిపెట్టడం లేదు. అందుకే గుండె కలకాలం పదిలంతా ఉండడానికి కొన్ని ఆహార పదార్ధాలను మీ మెనులో చేర్చుకోవాల్సిందే అని చెబుతున్నారు డాక్టర్లు.
Heart Attack Problems: గుండెపోటు రాకుండా ఉండటానికి ప్రతిరోజూ ఈ ఆహార పదార్ధాలను మీ మెనులో భాగం చేసుకొంది. ఇలా చేయడం వలన మీకు 100 వచ్చినా గుండెపోటు సమస్య ఉండదు. గుండెపోటు రాకుండా ఉండటానికి పరిశోధకులు మంచి పరిష్కారాన్ని కనుగొన్నారు. ఈ చిట్కాలతో మీ గుండె ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో ఎంతో దోహదం చేస్తుంది.
గత కొన్ని రోజులుగా మారిన జీవన శైలి కారణంగా యువకులు చిన్న వయస్సులోనే గుండెపోటుకు గురువుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఒక కారణం. అధిక కొలెస్ట్రాల్ మన శరీరంలో పేరుకుపోవడానికి గల అతిపెద్ద కారణం అనారోగ్యకరమైన ఆహారంతో పాటు సరైన శారీరక శ్రమ లేకపోవడం. .
గుండెపోటు నివారణకు ప్రతిరోజు మన ఆహారంలో పిజ్జా, బర్గర్లు, చీజ్, వెన్న, నూనె పదార్థాలు, వేయించిన ఆహారాలు, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాల పదార్ధాలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టడం ఉత్తమం. ఎపుడో ఓ సారి తింటే పర్వాలేదు. ప్రతి రోజు అదేపనిగా తింటే అది మనకు చేటు చేస్తుంది.
అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న ఆహార పదార్ధాలు తినడం మూలాన.. గుండెకు రక్తం సరఫరా చేసే ధమనుల్లో క్రమంగా కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం మూలానా.. గుండెపోటుకు దారితీస్తుంది. గుండె పోటు నివారణకు ప్రతి రోజు ఆహారంలో ఆహారంలో రెండు గుడ్లు తినాలని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. అదే వెజిటేరియన్స్ అయితే.. పన్నీర్ లేదా బాదంలను రోజు రెండేసి చొప్పున తినాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇది గుండెకు మంచి బలాన్ని ఇస్తుంది.
అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన ఒక నివేదిక ప్రకారం, గుడ్లు తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందని గతంలో నమ్మేవారు. కానీ ఆ నమ్మకం తప్పని వారు చెబుతున్నారు. నిజానికి, గుడ్లను పరిమిత పరిమాణంలో తీసుకుంటే, అది అధిక కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తుందట. గుడ్లు చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచవని పరిశోధకులు చివరకు స్పష్టం చేశారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుండె జబ్బులు మరణానికి ప్రధాన కారణం. గుండె జబ్బులు ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కువ మంది చనిపోవడానికి కారణం అవుతున్నాయి. WHO ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 20 మిలియన్ల మంది హార్ట్ ప్రాబ్లెమ్స్ తో మరణిస్తున్నారు. భారతదేశంలో సంభవించే మరణాలలో, 25 శాతం మరణాలు గుండె జబ్బుల కారణంగానే కన్నుమూస్తున్నారు.
ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా, సౌత్ ఆస్ట్రేలియా విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు ఆహార కొలెస్ట్రాల్, సంతృప్త కొవ్వు, చెడు కొలెస్ట్రాల్ అయిన LDL ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అధ్యయనం చేశారు. ఎవరైనా రోజుకు రెండు గుడ్లు తింటే, గుడ్లలో సంతృప్త కొవ్వు తక్కువగా ఉన్నందున వారికి గుండె జబ్బుల ప్రమాద తీవ్రత తగ్గుతుందనే స్పష్టమైంి. ప్రధాన పరిశోధకుడు ప్రొఫెసర్ జాన్ బక్లీ ఈ వివరణాత్మక పరిశోధనలో పేర్కొన్నారు.