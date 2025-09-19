English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heart Attack Symptoms: గుండెపోటుకు ముందు శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఇవే.. మీలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా..!

Heart Attack Symptoms in Telugu: ఇటీవల గుండెపోటు మరణాలు ప్రజలను బయపెడుతున్నాయి. గుండెపోటుకు ముందు ఛాతీ నొప్పి వచ్చి.. ఊహించని విధంగా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. అయితే కొన్నిసార్లు ఎలాంటి నొప్పి లేకుండానే కొందరు మృత్యువాతపడుతున్నారు. కానీ గుండెపోటు వచ్చే ముందు కచ్చితంగా కొన్ని లక్షణాలు మన శరీరంలో కనిపిస్తాయి. వాటిని గుర్తించి.. ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే గుండెపోటు నుంచి బయటపడవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
అలసట, గ్యాస్ లేదా అసిడిటీ వంటి సమస్యలను చాలామంది తేలిగ్గా తీసుకుంటారు. అయితే వీటిని అజాగ్రత్త చేస్తే ప్రమాదకరం మారే అవకాశం ఉంటుంది.  

అదేవిధంగా దవడ, గొంతు, భుజం లేదా వీపులో ఆకస్మిక నొప్పి, చెప్పుకోలేని అలసట లేదా బలహీనత, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, కడుపులో మంటగా అనిపించడం లేదా వాంతులు అవుతున్నట్లు అనిపించడం, తల తిరగడం, తల బరువుగా అనిపించడం, చలితో చెమటలు వంటి లక్షణాలు కనినపిస్తే నిర్లక్ష్యం వహించకూడదు.   

ఛాతీలో నొప్పి కలగకపోవడంతో గుండెకు సంబంధం లేదని అనుకుని.. వీటిని చిన్న సమస్యలుగా భావిస్తారు. ఈ సమస్యలకు ఇంట్లోనే చికిత్స చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు.  

ఈ సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేసి.. ఆసుపత్రిలో చేరకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆలస్యమైతే గుండెకు రక్త సరఫరా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల నష్టం మరింత తీవ్రమవుతుందని అంటున్నారు.  

మీకు ఆకస్మిక అలసట, శ్వాస ఆడకపోవడం, వెన్ను/దవడ నొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే.. ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలి. గుండెపోటు విషయంలో ప్రతి నిమిషం చాలా విలువైనది. సకాలంలో సరైన చికిత్స అందితే.. ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడవచ్చు. శరీరంలో అసాధారణ సంకేతాలను ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని వైద్యులు చెబుతున్నారు.   

