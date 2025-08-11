English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heart Attack: జాగ్రత్త.. గుండెపోటు వచ్చే 10 ఏళ్ల ముందే ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి..!

Heart Attack Symptoms: గుండెపోటు ఈ రోజుల్లో కామన్ అయిపోయింది. చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు గుండెపోటుతో చాలా మంది మరణిస్తున్నారు. ఏటా కొన్ని వేల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పదేళ్ల ముందే మన గుండెపోటు రానుందని లక్షణం కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు.. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం.
 
ఆరోగ్య నిపుణులు అభిప్రాయం ప్రకారం పదేళ్ల ముందే గుండెపోటు వచ్చేందుకు సంకేతాలు కూడా మన గుండె ఇస్తుంది. దాన్ని ముందుగా తెలుసుకుంటే ప్రాణాలతో బయటపడవచ్చు అపోలో హాస్పిటల్ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ ప్రకారం.. గుండె జబ్బుకు 10 ఏళ్ల ముందే మనం ఆ లక్షణాలు తెలుసుకోవచ్చు.  

క్రమంగా మీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోవడం అస్సలు విస్మరించకండి. మెట్లు ఎక్కడం.. డైలీ నడవడం వంటివి చేస్తూ ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఎవరైనా ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో గుండెపోటు ఉంటే జాగ్రత్త వహించండి.  

ఎప్పటికప్పుడు గుండె ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోండి. ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండి సమతుల ఆహారం డైట్లో చేర్చుకోవాలి. దీంతో పాటు సరైన నిద్ర కూడా అవసరం. తద్వారా ఈ గుండెపోటు సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు.  

అయితే గుండెపోటు వచ్చే పదేళ్ల ముందు నుంచే మీ పనులు మీరు చేయలేకుండా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతూ వస్తుంది. ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా గుండె జబ్బులకు సంబంధించిన వ్యాయామం చేస్తూ ఉండండి. మెరుగైన లైఫ్ స్టైల్ అనుసరించండి.  

ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయకపోయినా వారంలో కనీసం 150 నిమిషాల శారీరక శ్రమ అవసరమని ఆరోగ్య నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. తద్వారా గుండె జబ్బుల నుంచి బయటపడవచ్చు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నేట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)   

