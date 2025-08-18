Heart Stroke Symptoms: గుండెపోటు వచ్చే నెల ముందు 5 ప్రమాదకర సంకేతాలు ఇవే.. తప్పకుండా తెలుసుకోండి..

Heart Stroke Symptoms Before one Month: ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరిని కలవర పెడుతున్న జబ్బుల్లో గుండెపోటు ఒకటి. వరల్డ్ వైడ్ గా ఎక్కువ మంది గుండెపోటు బారినపడి కన్నుమూస్తున్నారు. అయితే గుండెపోటు వచ్చే నెల రోజులు మందు మనకు కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. అవేంటో చూద్దాం..
Heart Stroke Symptoms Before one Month:ఇక ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ లెక్కల ప్రకారం.. 2019లో వరల్డ్ వైడ్ గా 17.9 మిలియన్ల మంది గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో మరణించారు. వీరిలో 85 శాతం మంతి గుండెపోటు, హార్ట్ స్ట్రోక్ కారణంగా కన్నుమూసినట్టు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
ఛాతీ నొప్పి గుండెపోటుకు గుర్తించే కీలకమైన సంకేతం. గుండెపోటుకు కొన్ని రోజులు లేదా వారాల ముందు ప్రజలు తరచుగా ఛాతిలో అసౌకర్యంగా అనిపించడం.. స్ట్రెస్ అధికంగా అనిపించడం వంటివి గుండెపోటుకు సంకేతాలుగా భావించాలని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. పెద్దగా నొప్పి లేకపోయినా.. ఇది ప్రమాదకరమైన సంకేతంగా భావించి వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. ముఖ్యంగా ఛాతిపై ఎవరో కూర్చున్నట్టుగా ఉండటం.. చేతులు, దవడ, మెడ, వీపు లాగుతూ ఉండటం ఇదో ప్రమాదకరమైన సంకేతాలు కనిపిస్తుంటాయి.
తొందరగా అలసిపోవడం.. ఒక్కోసారి మనం చేసే పనుల్లో తొందరగా అలసిపోవడం వంటివి ఉంటాయి. ఏ పనిచేసినా.. తొందరగా అలుపు రావడం వంటివి కూడా గుండెపోటుకు కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా మహిళల్లో సరైన విశ్రాంతి లేకుండా నిరంతరాయంగా పనిచేయడం.. అసాధారణ అలసట అనిపిస్తే, అది గుండెపోటుకు హెచ్చరిక వంటిదని చెప్పాలి. ఈ అలసట వల్ల గుండెకు వెళ్లే రక్త ప్రవాహం తగ్గుతుంది. రోజువారీ పనులు అనగా మెట్లు ఎక్కడం, కిరాణా సామాగ్రిని ఇంటికి తీసుకెళ్లడం వంటి పనులు చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కడ లేని అలసటను అనుభవిస్తే వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించడం అత్యంత కీలకం అని చెప్పాలి.
శ్వాస ఆడకపోవడం..తేలికపాటి పనులు చేస్తున్నపుడు కానీ.. విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో శ్వాస సరిగా ఆడకపోవడం.. గుండెపోటుకు ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతం కావచ్చు. గుండె రక్తాన్ని సమర్ధవంతంగా పంప్ చేసే సామర్థ్యం తగ్గిపోవడం మూలానా.. ప్రజలు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిని ఫేస్ చేస్తుంటారు. ఇది ఊపిరితిత్తులలో నీళ్లు పేరుకుపోవడానికి దారితీస్తుంది. శ్వాస ఆడకపోవడానికి అది ఓ కారణంగా చెప్పవచ్చు. ఈ లక్షణం గుండెపోటుకు కొన్ని వారాల ముందు కనిపిస్తుంటాయి.
దడ..ఒక్కోసారి మనం నడక కాకుండా.. పరిగెత్తడం వలన గుండె వేగంగా కొట్టుకొట్టుంది. ప్రజలు తమ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటున్నట్లు అనుభవించడం కూడా ఈ రుగ్మతకు కారణంగా పేర్కొనవచ్చు. క్రమరహితంగా .. వేగంగా బలమైన హృదయ స్పందనలు ఛాతీలో కొట్టుకుంటున్నట్లు ఉంటే గుండెపోటుకు కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. గుండెకు తగినంత ఆక్సిజన్ అందకపోవడం మూలానా.. దడ వంటివి వస్తుంటాయి. దీనితో పాటు తలతిరగడం, మూర్ఛపోవడం, ఊపిరి ఆడకపోవడం ఛాతీ నొప్పి ఉంటే, అది రాబోయే గుండెపోటుకు ప్రమాదకర హెచ్చరికగా భావించవచ్చు.
నిద్రలేమి.. ప్రజలు తరచుగా తోసిపుచ్చే మరో ముఖ్యమైన లక్షణం నిద్రా భంగం కూడా ఒకటి. రోజువారీగా సరిగా నిద్ర పట్టకపోవడం కూడా గుండెపోటుకు ఓ కారణంగా భావించవచ్చు. గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకోవడం, రాత్రి పూట ఒక్కసారిా చెమటలు పట్టడం లేదా అలసట వలన దడ వంటి ఇతర లక్షణాలతో పాటు సరిగా నిద్రపోకపోవడం వంటివి గుండెపోటుకు సంకేతంగా భావించాలి.
డాక్టర్ ను సంప్రదించాలి..గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. ప్రతిదీ. 'వేచి చూద్దాం' విధానం ఆరోగ్యం విషయంలో కరెక్ట్ కాదు. అందుకు మీకు ఏదైన అసౌకర్యం అనిపిస్తే.. వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించడం అత్యుత్తమం.