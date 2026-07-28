/గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు, ఫోటోస్ మీ కోసం..

Happy Guru Purnima Wishes In Telugu: గురు పౌర్ణమికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే, ఈ రోజును గురువుల సేవలను గుర్తుంచుకుని.. ఇలా మీ గురువులందరికీ గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
Happy Guru Purnima Wishes In Telugu: గురు పౌర్ణమిని భారతీయ సంస్కృతితో పాటు సాంప్రదాయాలలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజులలో ఒకటిగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమిని గురు పౌర్ణమి లేదా వ్యాస పౌర్ణమిగా పిలుస్తారు. అజ్ఞానమనే చీకటిని తొలగించి.. జ్ఞానమనే వెలుగును ప్రసాదించే గురువులను స్మరించుకోవడానికి.. వారి రుణం తీర్చుకోవడానికి ఈ రోజును గురువుల కోసం అంకితం చేశారు. అలాంటి ఈ రోజు మీరు కూడా మిమ్మల్నిగా ప్రోత్సహించిన గురువుకు కూడా ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
మానసిక వికాసంతో పాటు.. మంచి మార్గ ప్రయాణానికి పునాదివేసిన పరమ గురువులందరికి.. శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను.. గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
నా జీవితంలో వెలుగు నింపిన జ్యోతి మీరు.. నన్ను నడిపించిన బాటసారి మీరు.. మీ ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ నాపై ఉండాలని కోరుకుంటూ మీకు ప్రత్యేకమైన గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
అక్షరమని ఆచార్యుడి నుంచి.. అనుభవ పాఠాలు నేర్పిన కాలం వరకు.. నాకు మంచి మార్గదర్శకం చూపించిన ప్రతి గురువుకి హృదయపూర్వక గురుపౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
జ్ఞాన దాతలకు, విద్యను ప్రసాదించిన విద్యాదాతలకు.. నాకు జ్ఞానాన్ని అందించిన ప్రతి వ్యక్తికి గురు పౌర్ణమి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..
మీ సహనం, మీ బోధనలు, మీ ఆశీస్సులే నన్ను ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టాయి.. మీకు ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను.. మీకు గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..