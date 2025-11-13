English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Cold Waves in Telugu States: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దారుణంగా పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు.. వణికిపోతున్న ఏజెన్సీ గ్రామాలు..

Cold Waves Alert in Telangana: తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోయాయి. అంతేకాదు తెలంగాణలో పాటు ఏపీలో ఎన్నడూ లేనట్టుగా చలి తీవ్రత పెరిగింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఏపీలోని ఏజెన్సీ గ్రామాలు చలికి వణికిపోతున్నాయి. 

 
1 /5

తెలంగాణలో ఎన్నడూ లేనట్టుగా చలి తీవ్రత బాగా పెరిగింది. ఒక్కసారిగా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి. మరికొన్ని రోజులూ ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని చలి మరింత పెరుగుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.  తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాత్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 8.5 డిగ్రీల వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని అధికారులు  హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో మరో మూడు నాలుగు రోజుల పాటు చలి తీవ్రత మరింతగా పెరుగుతుందని వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. 

2 /5

అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూడా చలి పులి వణికిస్తోంది. వృద్దులు, పిల్లలు బయటకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పలు ప్రాంతాల్లో రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 8.5 డిగ్రీల నుంచి 12.5 డిగ్రీల మధ్య నమోదవుతున్నాయి.   

3 /5

తెలంగాణలో చలి తీవ్రతకు సంబంధించి మంచిర్యాల, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, ఆదిలాబాద్‌, ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఈ జిల్లాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల లోపునకు పడిపోవచ్చని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 

4 /5

మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో 10-12.5 డిగ్రీల మధ్య కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయంటూ ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. కాగా, చలి తీవ్రతతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో ఏజెన్సీ గ్రామాలు వణికిపోతున్నాయి. ఉదయం 9 గంటల వరకు కూడా పొగ మంచు కమ్ముకుంటోంది. 

5 /5

మంగళవారం రాత్రి అత్యల్పంగా కుమరం భీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లా సిర్పూర్‌ లో 10.2 డిగ్రీలు, లింగాపూర్‌లో 10.5, ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా సాత్నాలలో 11.1, బోథ్‌ మండలం పొచ్చెరలో 11.2 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

Cold Waves Telangana weather updates Telangana Weather Forecast Telangana Weather updates in telugu telugu news IMD Heavy rains in ap

