/Daikin 1.5 Ton AC Amazon Offers: రూ.56 వేల Daikin 1.5 Ton ఏసీ కేవలం రూ.37,490కే.. ఆఫర్స్ డీటెయిల్స్ ఇవే!

Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split ఏసీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఇప్పుడు దీనిపై అమెజాన్లో స్పెషల్ ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Daikin 1.5 Ton AC Amazon Offers: ఎండాకాలం ముగిసి వానాకాలం ప్రారంభం కాబోతోంది.. దీని కారణంగా ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీలో ఏసీలకు సంబంధించిన ధరలు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఏసీలపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 30 నుంచి 45 శాతం వరకు స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, అమెజాన్లో ఏసీ పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం..
Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split ఏసీని అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ ఏసీ కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది MRP ధర రూ.56,100 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్ లో కొనుగోలు చేసే వారికి 33 శాతం వరకు స్పెషల్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.37,490 కే అందుబాటులో ఉంది.
ఇవే కాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అయితే, ఈ ఏసీ పై ఉన్న బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2,750 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ. 1,000 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది..
ఇక ఇవే కాకుండా దీనిపై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా మీ దగ్గర ఉన్న పాత ఏసీ ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే రూ.6,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఏసీ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది.. ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది..
Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split ఏసీకి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే... ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఇన్వర్టర్ స్వింగ్ కంప్రెషర్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వస్తుంది. దీనివల్ల ఏసీ ఎక్కువ కాలం అద్భుతంగా పనిచేయడమే కాకుండా ఎలాంటి శబ్దం లేకుండా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇందులో డ్యూ క్లీన్ టెక్నాలజీ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది కేవలం ఒక బటన్ ప్రెస్ తోనే ఇండోర్ యూనిట్ హీట్ ఎక్స్ఛేంజర్ కాయిల్స్ను ఆటోమేటిక్గా క్లీన్ చేస్తుంది.
3D ఎయిర్ఫ్లో, లాంగ్ ఎయిర్ త్రో (3D Airflow) ఫీచర్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది నాలుగు మూల వరకు గాలిని స్వింగ్ చేస్తుంది. దీనివల్ల గదంతా ఎంతో తొందరగా చల్లగా మారిపోతుంది. అలాగే ఇది దాదాపు 52 అడుగుల వరకు గాలిని ఎంతో సులభంగా ఫ్లో చేయగలుగుతుంది. ఇందులో ప్రత్యేకమైన ట్రిపుల్ డిస్ప్లే ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని ద్వారా అన్ని రకాల ఇండికేషన్స్ సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు..