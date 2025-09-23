English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains: నేడు హైదరాబాద్ లో మళ్లీ కుండపోత వాన.. వాహనదారులు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Hyderabad Rain Alert: భాగ్యనగరంపై మరోసారి వరుణుడు తన ప్రకోపాన్ని ప్రదర్శించాడు. నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి కాస్త ప్రారంభమైన చినుకులు ఆ తర్వాత పెద్ద వానగా మారింది. అంతేకాదు సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు వర్షం పడుతూనే ఉంది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు తీవ్ర ఇక్కట్లను ఎదర్కొన్నారు. మరోవైపు నేడు కూడా హైదరాబాద్ తో పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కుండపోత వర్షాలు పడనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 
1 /5

Hyderabad Rain Alert: హైదరాబాద్ లో కురిసిన భారీ వర్షం నేపథ్యంలో షేక్ పేట, టోలీచౌకీ, వనస్థలిపురం వంటి ప్రదేశాల్లో రోడ్డుపైనే నిలిపిన ద్విచక్ర వాహానాలు నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి. సోమవారం ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలతో జన జీవనం స్తంభించి పోయింది. 

2 /5

అంతేకాదు కిలోమీటరు దూరానికి ద్విచక్రవాహనంపై దాదాపు గంటపైగా సమయం పట్టిందంటే పరిస్థితులు ఎంత దారుణంగా ఉందో తెలుస్తోంది. కేవలం గంటల వ్యవధిలో ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు కావడంతో రూడ్లపై వర్షం నీరు నిలవడంతో ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. 

3 /5

ఎక్కడ రోడ్డు.. ఎక్కడ గోతులున్నాయో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. ఆమీర్ పేట మెట్రో స్టేషన్ వద్ద నీరు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.అటు రాజభవన్ వెళ్లే రహదారి చూస్తే.. చెరువును తలపించింవది. 

4 /5

హైదరాబాద్ లో  రాత్రి 8 గంటలకు బంజరా హిల్స్ లో 10.3 సెం.మీ అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు శ్రీ నగర్  కాలనీలో 9.7 సెం.మీ.. ఖైరతాబాద్ లో 8.33 .. వనస్థలి పురంలో 6.03 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు కందికల్ గేట్, మూసారాంబాగ్, ఉప్పల్, గచ్చిబౌలి, విజయ నగర్ కాలనీ తదితర ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాలకు నాలాలు ఉప్పొంగాయి. 

5 /5

అటు కాప్రా చెరువు ప్రాంతంలో భారీ వర్షానికి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై భారీ వర్షానికి వాహనాలు నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో ఆయా వాహన యజమానులు లబోదిబో మంటున్నారు. మరోవైపు ఈ రోజు కూడా హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. 

Hyderabad Rains telangana rains Today Weather Live Updates Rain Live Update IMD alert Telangana Weather Live update Telangana Rain Alert Heavy Rains School holidays Irrigation Projects Water flow weather report

Next Gallery

Samantha: సమంతకు మూడో నెలల ప్రెగ్నెన్సీ…అందుకే సినిమాలకు దూరంగా..!