Rains Alert: బాబోయ్ మళ్లీ వానలు.. ఏపీ, తెలంగాణలో మరో మూడు రోజులు దంచికొట్టనున్న వర్షాలు

Weather Alert: తెలుగు రాష్ట్రాలను వర్షాలు వీడటం లేదు. ఓ పక్క చలికాలం మొదలైన.. వానలు మాత్రం ఆగటం లేదు. ఇప్పటికే నిష్క్రమిస్తున్న నైరుతి రుతుపవనాల వల్ల వర్షాలు కురుస్తుంటే.. మళ్లీ ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
దేశంలో నైరుతీ రుతుపవనాలు పూర్తిగా నిష్ర్కమించిన తరువాత.. ఈశాన్య రుతుపవనాలు ప్రవేశించడానికి అనుకూలంగా ఉంది. ఈ క్రమంలో ఈశాన్య రుతుపవనాలు దాదాపు ప్రవేశించే సమయంలోనే అల్పపీడనాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడిన సందర్భంగా అది అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని, ఈ ఆవర్తనం దాదాపుగా అల్పపీడనంగా మారితే.. ఏపీ, తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
వాస్తవానికి ఈశాన్య రుతుపవనాల కాలం అక్టోబరు నుంచి డిసెంబర్ కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో దక్షిణ భారతదేశంలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉన్నందున రైతులు, ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో మరో మూడు రోజులు ఆయా జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇవాళ హనుమకొండ, సిద్ధిపేట, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, మహబూబాబాద్, వరంగల్ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంపై ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుందని.. ఇది మంగళవారం నాటికి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో ఏపీలో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, అనంతపురం, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో.. నేడు పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
వర్షాలు పడే సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, భారీ వర్షం పడే సమయంలో అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటకు వెళ్లొద్దని, ఒకవేళ బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. ఈదురుగాలులతోపాటు పిడుగులు పడే చాన్స్ ఉన్న కారణంగా వర్షం పడే సమయంలో చెట్ల కింద ఉండొద్దని, హోర్డింగ్లు ఏర్పాటు చేసిన ప్రాంతాల్లో ఉండొద్దని అప్రమత్తం చేసింది.