Weather Alert: రెయిన్ అలర్ట్.. ఏపీ, తెలంగాణలో మరో మూడు రోజుల పాటు వానలే వానలు..!

Rains In Telugu States: ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలను వర్షాలు ఇప్పట్లో వదిలేలా కనిపించడం లేదు. భారత్ నుంచి నైరుతి రుతుపవనాలు నిష్క్రమించి.. ఈశాన్య రుతుపవనాలు దక్షిణ ద్వీపకల్పంలోకి ప్రవేశించాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఓ మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షం పడుతుందని వాతావరణ శాఖ రెయిన్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇవాళ ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో.. అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయన్నారు.
ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రభావం తెలంగాణపైనా ఉంది. వీటి ప్రభావంతో తెలంగాణలో మూడు రోజులపాటు మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇవాళ ఉమ్మడి ఖమ్మం, వరంగల్, మెదక్, నల్గొండ, కామారెడ్డి జిల్లాలలో అక్కడక్కడ మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు.
రేపు నిజామాబాద్, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, సిద్దిపేట, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలలో వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.