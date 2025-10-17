English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Weather Alert: రెయిన్ అలర్ట్.. ఏపీ, తెలంగాణలో మరో మూడు రోజుల పాటు వానలే వానలు..!

Rains In Telugu States: ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలను వర్షాలు ఇప్పట్లో వదిలేలా కనిపించడం లేదు. భారత్‌ నుంచి నైరుతి రుతుపవనాలు నిష్క్రమించి.. ఈశాన్య రుతుపవనాలు దక్షిణ ద్వీపకల్పంలోకి ప్రవేశించాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఓ మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
 
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలపై వాతావరణ శాఖ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. భారత్‌ నుంచి నైరుతి రుతుపవనాల నిష్క్రమించాయని పేర్కొంది. ఈశాన్య రుతుపవనాలు దక్షిణ ద్వీపకల్పంలోకి ప్రవేశించాయని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకారం.. ఈశాన్య రుతుపవనాలు దక్షిణ ద్వీపకల్ప భారతదేశంలోకి  ప్రవేశించాయి. దక్షిణ ద్వీపకల్ప భారతదేశంలోనూ మరియు దక్షిణ , మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో తూర్పు-ఈశాన్య గాలులు క్రింది ట్రోపోస్పిరిక్ ఎత్తులో పూర్తిగా వ్యాపించాయి. వీటి ప్రభావంతో రాగల 3 రోజులకు వానలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి.

ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షం పడుతుందని వాతావరణ శాఖ రెయిన్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇవాళ ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో.. అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయన్నారు.  

ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రభావం తెలంగాణపైనా ఉంది. వీటి ప్రభావంతో తెలంగాణలో మూడు రోజులపాటు మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇవాళ ఉమ్మడి ఖమ్మం, వరంగల్, మెదక్, నల్గొండ, కామారెడ్డి జిల్లాలలో అక్కడక్కడ మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు.  

రేపు నిజామాబాద్, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, సిద్దిపేట, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలలో వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.  

Heavy Rains In Ap Telangana Rains in Telugu States North East Monsoon To Bring Heavy Rains Heavy rains in ap ap rains telangana rains Heavy rains in Telangana Rains Alert Today Weather forecast

