School Holiday: విద్యార్థులకు అలెర్ట్‌.. నేడు అతిభారీ వర్షాలు ఈ 5 జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు..!

Heavy Rains School Holidays in AP: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం వల్ల కడప, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి అని ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ శాఖ ఏపీఎస్డీఎంఏ హెచ్చరించింది. ఆ జిల్లాలలోని అన్నీ ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు స్కూలు అధికారులు. దీనికి సంబంధించి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం, ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రానున్న రెండు రోజుల్లో కూడా అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రెడ్ అలర్ట్, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్కు కూడా అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ చేసింది.
ప్రధానంగా కోస్తా ఆంధ్ర, యానంతో పాటు గుంటూరు, నెల్లూరు, చిత్తూరు, ప్రకాశం, కర్నూల్ జిల్లాలో ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఏపీ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. మరోవైపు ఈ నెల 25 నుంచి 28 మధ్యలో కూడా మరో రెండు అల్పపీడనాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
ఇక దక్షిణకొస్తా, రాయలసీమలో అతి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో సహాయక బృందాలను కూడా ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉంచామని హోం మంత్రి అనిత తెలిపారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే విధంగా అధికారులను కూడా ఆదేశించారు.
కడప, తిరుపతి, ప్రకాశం జిల్లాలో ఎన్టీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. కంట్రోల్ రూములు కూడా ప్రతి జిల్లాలకు ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.
ఇక నేడు అతి భారీ వర్షాలు కారణంగా కడప, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూల్లో కూడా అధికారులు సెలవులు ప్రకటించారు. మరోవైపు ప్రకాశంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న హెచ్చరిక నేపథ్యంలో ఆ జిల్లాలోని స్కూల్లో కూడా సెలవు ఇవ్వాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.