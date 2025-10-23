English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holiday: విద్యార్థులకు అలెర్ట్‌.. నేడు అతిభారీ వర్షాలు ఈ 5 జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు..!

School Holiday: విద్యార్థులకు అలెర్ట్‌.. నేడు అతిభారీ వర్షాలు ఈ 5 జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు..!

Heavy Rains School Holidays in AP: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం వల్ల కడప, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి అని ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ శాఖ ఏపీఎస్‌డీఎంఏ హెచ్చరించింది. ఆ జిల్లాలలోని అన్నీ ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు స్కూలు అధికారులు. దీనికి సంబంధించి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 
 
1 /5

 బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం, ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రానున్న రెండు రోజుల్లో కూడా అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రెడ్ అలర్ట్, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్‌కు కూడా అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ చేసింది.  

2 /5

 ప్రధానంగా కోస్తా ఆంధ్ర, యానంతో పాటు గుంటూరు, నెల్లూరు, చిత్తూరు, ప్రకాశం, కర్నూల్ జిల్లాలో ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఏపీ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. మరోవైపు ఈ నెల 25 నుంచి 28 మధ్యలో కూడా మరో రెండు అల్పపీడనాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.   

3 /5

 ఇక దక్షిణకొస్తా, రాయలసీమలో అతి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో సహాయక బృందాలను కూడా ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉంచామని హోం మంత్రి అనిత తెలిపారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే విధంగా అధికారులను కూడా ఆదేశించారు.  

4 /5

 కడప, తిరుపతి, ప్రకాశం జిల్లాలో ఎన్టీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. కంట్రోల్ రూములు కూడా ప్రతి జిల్లాలకు ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.   

5 /5

 ఇక నేడు అతి భారీ వర్షాలు కారణంగా కడప, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూల్లో కూడా అధికారులు సెలవులు ప్రకటించారు. మరోవైపు ప్రకాశంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న హెచ్చరిక నేపథ్యంలో ఆ జిల్లాలోని స్కూల్లో కూడా సెలవు ఇవ్వాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.

Ap School Holidays Heavy rains in Andhra Pradesh Ap Weather update AP Rain Alert school holiday news Kadapa rain news

